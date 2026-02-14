Ojo usuarios de Nequi y DaviPlata: hay nuevos topes para 2026 y así se cobrará el 4x1000

Plataformas como Nequi y DaviPlata se han convertido en aliadas clave para transferencias, pagos, retiros y recepción de dinero, especialmente entre jóvenes y trabajadores independientes.

Para 2026, llegan nuevos ajustes que impactan directamente a millones de usuarios, sobre todo en lo relacionado con los topes mensuales y el cobro del impuesto del 4x1000.

Estos cambios están ligados a la actualización de la UVT, valor que define los límites de las cuentas de bajo monto y el momento exacto en el que se activa el impuesto a los movimientos financieros.

Este es el nuevo límite mensual para billeteras digitales en 2026

Con la UVT fijada para 2026 en $52.374, el tope máximo que pueden manejar las cuentas de bajo monto quedó en 210,5 UVT, que significa $11.024.727 al mes.

Este valor corresponde al total de movimientos realizados durante el periodo mensual, incluyendo: Depósitos, transferencias, pagos y retiros.

El límite aplica para Nequi, DaviPlata, Dale! y todas las billeteras clasificadas como cuentas de bajo monto en Colombia.

Si el usuario alcanza ese monto, la plataforma puede bloquear nuevas operaciones hasta el siguiente mes, a menos que decida migrar a una cuenta de ahorros tradicional.

¿Desde cuándo se cobra el 4x1000 y cómo opera en Nequi y DaviPlata?

Uno de los puntos que más inquieta es el famoso 4x1000. Para 2026, este impuesto se activa cuando los movimientos mensuales superan 65 UVT, es decir, $3.404.310. Desde ese instante, se cobra automáticamente el 0,4 % sobre las transacciones.

En Nequi, si el usuario mantiene su billetera como depósito de bajo monto, el 4x1000 se aplica de forma obligatoria al superar ese tope y no puede modificarse.

En cambio, quienes conviertan su billetera en cuenta de ahorros podrán marcarla como exenta del impuesto.

Po otro lado, en DaviPlata, además del límite mensual general, existen topes por canal: retiros en cajero hasta $1.000.000 por operación, depósitos en cajero hasta $720.000 y pagos con QR hasta $1.250.000. También permite cuatro retiros gratis al mes; desde el quinto se cobra $2.000 más IVA.