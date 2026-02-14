CANAL RCN
Tendencias

Marilyn Patiño se dio beso con otro exparticipante de La Casa de los Famosos en el Carnaval de Barranquilla

Marilyn Patiño volvió a ser tendencia tras ser captada besándose con Renzo Menezes en el Carnaval de Barranquilla, días después de salir de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Marilyn Patiño en La Casa de los Famosos
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
07:32 p. m.
El reality más comentado del país sigue dando de qué hablar, incluso fuera de cámaras. La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya superó su primer mes al aire y las polémicas no paran.

Y es que tras la reciente doble eliminación del sábado 7 de febrero, en la que salieron Sara Uribe y Marilyn Patiño, dos de las concursantes que muchos veían como favoritas.

Aunque su salida sorprendió a varios seguidores del programa, Marilyn no tardó en volver a ser tendencia. Apenas ocho días después de abandonar la competencia, la actriz protagonizó un momento que ya recorre las redes sociales.

El beso que se volvió viral en pleno Carnaval de Barranquilla

Durante las celebraciones del Carnaval de Barranquilla, el periodista Santiago Vargas compartió un video en el que se ve a Marilyn Patiño besándose con Renzo Menezes, uno de los primeros eliminados del reality en esta temporada.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y encendieron el debate entre los fanáticos del programa. Muchos no esperaban verlos juntos, sobre todo porque Renzo había construido una relación bastante cercana con Mariana Zapata mientras estuvo dentro de la casa.

Reacciones y rumores tras el encuentro

El beso llamó aún más la atención porque, hasta hace pocos días, Mariana Zapata seguía dedicándole mensajes públicos a Renzo, incluso después de su eliminación. Sin embargo, el acercamiento con Marilyn Patiño parece haber cambiado el panorama.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones sobre lo ocurrido, pero en redes ya circulan todo tipo de teorías: desde un romance espontáneo hasta una simple muestra de cariño en medio de la fiesta.

Lo cierto es que La Casa de los Famosos Colombia 2026 sigue demostrando que su impacto va más allá del encierro. Cada salida, cada encuentro y cada gesto se convierte en contenido viral, alimentando la conversación digital y manteniendo al público atento a cada movimiento de sus protagonistas.

No se pierda La Casa de los Famosos Colombia todos los días y las 24 horas a través de la App del Canal RCN.

