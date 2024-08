'Menopáusicas y qué', la reinvención por y para las mujeres: un proyecto de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz

'Menopáusicas y qué', Así se llama el nuevo proyecto de dos reconocidas periodistas en Colombia: María Elvira Samper y Yolanda Ruiz. Sobre esa iniciativa, la menopausia y también de periodismo y país, hablamos con ellas en Noticias RCN.

¿De dónde surge la idea de Menopáusicas y qué?

Yolanda Ruiz:

“Creo que tocamos en un punto que las mujeres estaban necesitando que se tocara. Esto nace de insultos, quién lo creyera… Cuando me empiezan a insultar a mí por las canas o porque soy una vieja menopáusica, porque ‘vaya arréglese los dientes’ y demás, como respuesta a mis columnas de opinión; y yo decía que esto no tiene sentido, no pueden debatir con argumentos”.

“Pero discriminar a las personas por su edad me pareció como loco. Nace de eso y de las ganas de volver a trabajar con María Elvira Samper, desde que salimos de RCN”.

¿Qué es lo peor de ser menopáusica, y hay algo chévere de serlo?

María Elvira Samper:

“Algo chévere es que uno no le rinde cuentas a nadie y es capaz de decir no a todo, incluido al sexo, sin problemas; por otro lado, otra cosa chévere, es que uno va con el carrito del mercado y ya no tiene que echar ni toallitas ni tampones, ni cosas de esas, se le va la ‘regla’, y uno echa chocolates”.

“Aquí (en ‘Menopáusicas y qué’) vamos a hablar de cosas serias, pero con humor también; y es chévere que uno encuentra formas de reinventarse, y este podcast para mí fue una forma de reinvención”.

¿En qué momento deciden meterse en un mundo que naturalmente diría es reservado para muchachitos y qué retos ha implicado eso?

Yolanda Ruiz:

“Esto es un aprendizaje. Es impresionante”.

María Elvira Samper:

“Yo le digo a Yolanda que soy la Vilma Picapiedra de este proyecto porque soy de tubos, de blanco y negro (televisión), de máquina de escribir y me ha tocado esto; y Yolanda sabe mucho más que yo, pero aquí tenemos un montón de jóvenes que nos están enseñando”.

Yolanda Ruiz:

“Pero, además un convencimiento: no es un formato exclusivo para jóvenes; primero porque se puede aprender a cualquier edad y eso es parte de lo que queremos decir en ‘Menopáusicas’, no hay edad para emprender, pero adicionalmente creo que hay una combinación de saberes e intercambio súper interesante con los jóvenes con los que trabajamos”.

“Y nos ha tocado reaprender porque venimos de muchos años haciendo entrevistas y este formato queremos que sea una conversación”.

¿Qué les dicen sus invitadas cuando les proponen sentarse con ustedes como menopáusicas que son, han encontrado resistencia?

Yolanda Ruiz:

“Creo que una sola”.

María Elvira Samper:

“Una que nos sorprendió. No vamos a decir el nombre porque aspiramos que tarde o temprano acabe sentada aquí porque es una mujer irreverente, muy chévere. Nos dijo que eso más bien no, pero creo que va a llegar”.

Yolanda Ruiz:

“Las demás felices. Además, me ha encantado eso porque es que muchas mujeres, en serio son de ‘me encanta el proyecto’, y poder hablar de X tema o historia. Algo que queremos hacer también porque el podcast comienza así: ‘Soy Yolanda Ruiz, tengo 59 años, y María dice que tiene 77, es entonces romper el tabú de la edad con las mujeres, y lo han aceptado todas”.

¿En qué momento la menopausia se vuelve un insulto para las mujeres?

Yolanda Ruiz:

“Es parte, yo diría, del machismo, de la discriminación a las mujeres, pero además, de la discriminación por edad, que en general se considera que la juventud fuera un talento o virtud, y la vejez un defecto o problema”.

“A mí sí me parece que hay una discriminación por edad muy grande y la menopausia marca en las mujeres algo muy claro, que es la desaparición de la ‘regla’, pero viene con un montón de cambios; y se considera que a partir de ahí eres vieja y quedaste fuera de… Lo que estamos encontrando es todo lo contrario”.

María Elvira Samper:

“Los hombres creen que cuando uno está en la menopausia no le ‘jala’ al sexo y eso es otro mito. Creo que hay unas edades en que es más difícil decir no, y en esta edad podemos decir no y qué…”.

Yolanda Ruiz:

“Otra cosa que digo es que no nos dejamos de querer, o a veces sí, porque algo que está pasando con las mujeres menopáusicas, muchas de ellas empezando relaciones. Se enamoran a los 60, 65, 70; comienzan una nueva relación de pareja, terminan un matrimonio de 20 o 25 años porque sí, porque ya están pensando también en lo que quieren, desean”.

“Hacen empresa, lo que les da la gana, y es lo que estamos descubriendo. Hay un montón de mujeres que siguen viviendo, trabajando, haciendo, se siguen enamorando, haciendo de todo”.

¿Quiénes han pasado por ‘Menopáusicas y qué’?

“Vienen mujeres distintas. Ya se publicó con María Cecilia Botero y súper interesante porque tiene una relación muy relajada con la vejez, muy tranquila. Decíamos nosotros que envejecer frente a la cámara debe ser un reto; y tiene unas historias cercanas a la muerte tremendas”.

María Elvira Samper:

“Algo que me pareció muy bonito y creo que es un factor que a muchas mujeres les preocupa del envejecimiento, es la soledad: yo soy muy feliz, tengo muchas cosas que hacer, música que escuchar, libros que leer y maticas que regar”.

Yolanda Ruiz:

“A mí tomas me han parecido interesantes. Entrevistamos a Vera Grabe que está en el escenario público habiendo pasado ya hace rato por la menopausia, tiene más de 70 años, y está como protagonista justamente, al frente de una negociación con todo lo que eso implica; pero nos habló de su vida en la guerrilla, de su maternidad, del proceso de envejecimiento también”.

“Con Sandra Borda: hablamos con la politóloga y columnista. Fue muy impresionante porque a ella se le anticipa la menopausia con una histerectomía”.

María Elvira Samper:

“Patricia Lara, una mujer un poco menor que yo, fuimos compañeras de universidad, que se echa a cuestas reabrir una revista, la Revista Cambio, con más de 70 años”.

“El otro día me encontré con una mujer manejando Uber, y les converso a todos para ver qué me dicen, y me cuenta que ya está jubilada, pero que no se iba a quedar todos los días en la casa tejiendo o bordando”.

¿Se está haciendo buen periodismo en Colombia?, ¿cuáles son los retos que enfrentan los periodistas?

Yolanda Ruiz

“El periodismo es como todos los gremios, hay gente buena, otros que no hacen bien la tarea, hay de todo. El problema es que nuestro oficio está en el ojo de lo público, entonces cuando cometes un error, cuando las cosas no se hacen adecuadamente, cuando no estás haciendo bien la tarea, eso es muy evidente”.

“Y tenemos un problema también y es que hay mucha gente haciendo muy buen periodismo, pero que no es tan visible, es decir, que tiende a hacerse mucho más visible sobre todo en la era de las redes sociales, pues todo lo que es un problema y no necesariamente lo que es un buen trabajo periodístico; a veces el buen trabajo periodístico se invisibiliza”.

“Creo que hay un fenómeno que se vive desde la etapa del plebiscito y acuerdo de paz, que es una especie de polarización política en la sociedad que incluyó a los periodistas”.

María Elvira Samper

“Hay una tentación en caer en el activismo y una tendencia cada vez mayor a que se borren las líneas entre lo que es información, y es opinión. Porque hay la tentación de todo el mundo del reconocimiento y muchos periodistas que salen de una cabina de los medios convencionales y tienen sus propias redes, y ahí se ‘desmadran’, y eso le crea una especie de esquizofrenia al periodismo”.

“Creo que se está haciendo periodismo muy bueno, pero la gente debe tener las antenas puestas porque mucha gente vive muy prendida de las redes sociales y allí lo que da likes es lo que es extremo, la emocionalidad”.

¿Se puede hacer buen periodismo digital?

Yolanda Ruiz:

“El asunto no es el formato. De hecho celebro mucho que las redes sociales han permitido la democratización del trabajo para los periodistas, y la democratización del trabajo para que la gente pueda seguir un montón de contenidos. Hay unos muy buenos, y otros muy malos. El problema no es el formato, sino la calidad de lo que se hace”.

María Elvira Samper:

“Se nos olvida que tenemos una función social. No es hacer likes y volvernos influencers o lo que sea, sino que tenemos una función de hacer este país más equitativo, de contar hechos, no solamente opinar, y por otra parte creo que tenemos que calmarnos todos un poquito”.

Yolanda Ruiz:

“Hay algo que sí está pasando y es esta ‘infodemia’ en la que estamos, en la hiperconectividad y la etapa de redes sociales, que los algoritmos privilegian la calentura; lo he notado mucho y lo miro en mis estadísticas del canal de YouTube. ¿Qué vende, que circula y qué mueve el algoritmo? En términos generales, la emocionalidad, la pelea, la rabia, el miedo”.

“Cuando es eso lo que vende, de naturaleza la gente empieza a ofrecer lo que las audiencias están demandando y lo que el algoritmo está demandando”.

¿Son optimistas respecto del país que estamos viviendo?

María Elvira Samper:

“Yo no soy particularmente optimista, pero lucho todos los días para no caer en el espiral del catastrofismo. Con Yolanda hicimos un programa en el que miramos hacia atrás y hemos pasado por crisis tenaces”.

Yolanda Ruiz:

“Necesitamos esa esperanza que tuvimos en esa época y que hoy nadie está planteando. No se ve esperanza porque estamos metidos en un país polarizado, en donde nadie le cede nada a nadie, pero entonces uno ve brotes de esperanza”.

“Creo que políticamente los liderazgos se están quedando cortos porque al país hay que venderle caminos de esperanza, no solamente tragedia; pero como dice María, hemos pasado por muchas y hemos encontrado caminos para salir adelante”.

María Elvira Samper

“Me decía una vez un politólogo: ‘el día que Colombia aprenda a oír a los moderados, ese día hay un punto de inflexión’, la pregunta es ¿cuándo?”.

Yolanda Ruiz:

“No pierdo la esperanza y lo que creo es que tiene que surgir un liderazgo no necesariamente político”.

María Elvira Samper:

“Tenemos que pinchar esas burbujas para ver si hay un punto de encuentro donde todos podamos decir: el acuerdo sobre lo fundamental. De eso es la Constitución, hay algunas cosas que deben cambiar, pero debemos cumplirla, que es otro punto”.

Yolanda Ruiz:

“Si la Constitución se cumple tenemos un país distinto”.