“El mes del orgullo es el momento en el que nosotros podemos, con libertad, decir quiénes somos”

En medio de unas de las escaleras más icónicas de Bogotá, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, contó con la presencia de dos invitados muy especiales, con quienes habló de diversidad, inclusión, amor, entre otros temas.

Estas escaleras son una fiesta de colores, y aunque fueron vandalizadas cuando las pintaron de blanco, las pudieron recuperar, y ahora su mensaje está enmarcado en el respeto, la tolerancia, la empatía, pero sobre todo: en el amor.

La periodista Cynthia Vargas y Mauricio Toro, excongresista, abrieron su corazón y dejaron un mensaje claro sobre lo que significa el mes del orgullo, la importancia de no ser visto como diferentes, sino como personas que aman igual que cualquiera.

José Manuel Acevedo: Me gusta mucho este tipo de conversaciones, sobre todo por razones. La primera porque creo que es necesario normalizar este tipo de conversaciones en televisión abierta como ahora. La segunda: porque siento que cada uno de ustedes representa una cosa muy poderosa, un testimonio de vida muy chévere.

Todo lo que representa el mes del orgullo para la comunidad

¿Qué representa para ustedes este fin de semana, el fin de semana del orgullo en todo el mundo?

Cynthia Vargas: yo creo que este fin de semana para las personas LGTBIQ+, como yo, es un fin de semana en el que vamos a salir a marchar, en el que vamos a estar agradecidos por la lucha de muchas personas y vamos a dejar claro que la lucha continúa porque cada vez somos más y cada vez estamos ocupando más espacios.

Mauricio Toro: Para mí es uno de los días más importantes, incluyendo el de la Navidad, porque es el momento en el que nosotros podemos, con libertad, decir quiénes somos, le queremos mostrar a la ciudadanía quiénes somos sin que nos etiqueten, pues somos más que una etiqueta: somos madres, padres, trabajadores, activistas, profesores, profesionales como cualquier otro ciudadano del mundo que ese día sale a decir no nos maten, no nos asesinen, tenemos la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.

Además, le pedimos a nuestros amigos que no son parte del colectivo LGBTIQ+ que vayan con sus hijos, con sus esposas, porque esto más que de nosotros, es de toda la ciudad.

JMA: ¿Cómo encuentran ustedes a Colombia en materia de diversidad, en materia de inclusión, de respeto a la diferencia?

CV: Yo creo que hemos avanzado mucho, pero creo que todavía falta mucho más. Creo que siguen todavía existiendo espacios de discriminación, de acoso, de bullying, de matoneo; todavía nos siguen matando, las cifras son increíbles, entonces creo que todavía hace falta mucho más, pero está claro que estamos llegando a espacios, está claro que cada vez somos más y que nuestra voz cada vez está siendo más escuchada.

JMA: Con respecto a la región, por ejemplo a otros países del mundo, ¿cómo andamos?

MT: Yo cuando voy a hablar en otros países del mundo me siento orgulloso de estar en Colombia, porque Colombia ha avanzado demasiado, mucho más que otros de América Latina, y es maravilloso que tengamos matrimonio igualitario. Es conocido que nosotros hoy podamos heredar la pensión de nuestras parejas, acceso al sistema de salud. Todavía seguimos muy lejos de lo que nosotros esperamos en temas de educación, acceso a empleo y otros tantos derechos que no han sido particularmente concedidos por el congreso, sino por la corte. Entonces estamos mejor que muchísimos otros, pero estamos lejos de lo que debería ser un país con igualdad.

Ejemplos de vida, ejemplos de discriminación

JMA: ¿Han vivido momentos ustedes en carne propia de discriminación? ¿alguno que recuerden?

CV: En particular, yo salí hace 17 años del clóset, aunque nunca me he sentido en un clóset, afortunadamente, y he pasado por muchos momentos de discriminación desde mi casa hasta la universidad, los vecinos y mi entorno.

Me han sacado de lugares. Me acuerdo una vez que estaba con alguna de mis parejas en un centro comercial en Bogotá, y en un momento de cariño el celador nos sacó del lugar; y yo creo que esta misma situación se repite, hoy en día.

Han pasado diez años y la gente todavía sigue siendo víctima de discriminación y aunque me ha ido muy bien, afortunadamente, a los estados a los que he llegado, mi orientación sexual ha primado y ha sido valorada, todavía siento que hay espacios en los que se tiene que trabajar mucho en contra de la discriminación.

MT: creo que esto es una vaina de estar conviviendo con eso todo el tiempo. Recuerdo muy particularmente uno en la universidad, pues fuimos a un sitio en el parque de la 93 a celebrar el cumpleaños de una amiga y estábamos muchos, y de repente el administrador del sitio llega y nos dice: “oigan les ofrezco el VIP”, muy raro, pues se lo dieron a unos pelaos que no estaban consumiendo mucho, que no era la mejor cuenta del sitio, que había más gente que estaba consumiendo mucho más, pero se sabía que era simplemente para escondernos. Estábamos incomodando.

La segunda fue en el Congreso de la República. Cuando presenté el proyecto de ley que hoy llamamos ‘Nada que curar’, proyecto de ley ‘Inconvertibles’, que busca acabar con las mal llamadas terapias de conversión, que son todas estas torturas que le hacen a jóvenes para que cambien su identidad sexual. Allí me trataron de silenciar por ser parte de la población LGTBIQ+.

JMA: ¿Qué les dicen ustedes a los jóvenes que están pasando por circunstancias de bullying, discriminación o irrespeto?

CV: A veces veo gente en la calle cogida de la mano, parejas del mismo sexo cogidas de la mano y me alegro, pero también me da miedo, pues yo digo: rico que esto esté pasando, pero me da miedo porque las cifras van subiendo y todavía seguimos siendo atacados. Nadie nos tiene que decir a quién amar y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro.

MT: Hay que sentirse felices, orgullosos de quienes son, no sentirse culpables y no permitir que nadie les haga sentir mal, pero más a sus familias, a sus padres, y es decirles somos así, nos sentimos orgullosos, acompáñenos en ese proceso; sé que da susto, sé que da miedo; los padres sienten incertidumbre, pero acompáñenos a ser felices y aceptarnos como somos.

JMA: A los papás que tienen hijos que están definiendo su identidad sexual o que ya la tienen definida, pero la están pasando mal, ¿a esos papás qué se les dice?

CV: Creo que hay que buscar ayuda, acompañamiento, pero todo desde el amor y desde la comprensión. Creo que cuando una persona tiene hijos, lo digo en el caso de mi mamá que me acompañó en las duras y las maduras, fue duro fue duro, pero no es imposible. Ahora tenemos una relación hermosa y creo que si los papás actúan desde el amor, desde la comprensión sabiendo que que la diversidad y que la diferencia es lo que nos fortalece, yo creo que a partir de eso va a haber familias unidas y también familias que la van a pasar duro, pero que juntas van a salir adelante.