Historia de una pareja distinta: Catalina Suárez y el hijo del 'Mono Jojoy' hablan del día que se reunieron con Álvaro Uribe

Ella es una operadora dura de derecha y él, hijo del ‘Mono Jojoy’. Ambos llevan cuatro años casados, se encontraron en la mitad y el sitio donde ocurre la entrevista también tiene historia porque es el epicentro de encuentros difíciles. Una charla con Catalina Suárez y Jorge Suárez.

Catalina, ¿de 1 a María Fernanda Cabal qué tan de derecha es?

“Un ocho. Creo en una derecha en la que podamos estar entre diferentes hablando, construyendo un mejor país”.

Jorge, ¿te dirías de izquierda?

“Sí, yo soy de izquierda, pero de una izquierda progresista en la que también podamos construir entre todos un país mejor”.

Jorge, eres hijo del ‘Mono Jojoy’: ¿Qué recuerdas de los primeros momentos de vida e infancia?

“Nací en medio de la selva en un campamento en el Caquetá, y me adopta una familia en 1984. Mi padre me entrega a una familia en adopción porque me enfermé en el campamento, me picaron los mosquitos”.

“Tengo recuerdos, algunos muy específicos. Por ejemplo, cuando fui a visitar a mi padre en 1990; es uno de los primeros recuerdos que tengo. Fui a visitarlo con mi abuela adoptiva y él estaba vestido de militar. A la despedida él lloró porque no nos podíamos volver a ver en poco tiempo”.

¿Fue cercana la relación con el ‘Mono Jojoy’ después o siempre fue distante?

“Sí, fue una relación muy cercana de hijo a padre, siempre lo recuerdo con mucho aprecio como mi padre, como lo que fue para mí; todo lo que me enseñó, y hay algo muy específico que él me dijo unos días antes de morir: ‘si algún día se firma un acuerdo de paz, usted tiene que aportar en la construcción de esa paz en el país porque la salida no es por la vía militar sino dialogada”.

Catalina, ¿cuándo conoces esta historia, conoces a Jorge y decides salir adelante al punto de casarse?

“Conozco a Jorge en medio de la pandemia, que es una época que a todos nos dio muy duro, en un momento muy sensible de mi vida amorosa: estaba pasando una tusa, un rollo y Jorge aparece; llega a un karaoke en un apartamento cuando ya empezaron a habilitar espacios para encuentros, pero no tenía ni idea de quién era”.

“La típica pregunta que siempre se hace acá en Bogotá: ¿de qué colegio eres? Y Jorge estudió en el San Viator, yo en La Enseñanza – colegios al lado – había una conexión total, y ese día Jorge no me cuenta nada, solamente que cumple el mismo día que yo”.

“Y dije: qué man tan raro. Mismo apellido, mismo día de cumpleaños. Ahí quedó. A los dos meses nos volvemos a encontrar en una fiesta y pues cruzamos teléfonos, luego él es muy directo y me invitó a tomarme un café y me suelta esto que para mí es una bomba”.

Jorge, ¿por qué decides contar tu historia de una vez?

“A mí no me gusta andar con tapujos, siempre de frente con mi verdad, pues es lo que he vivido. Cuando estábamos en el café en una mesa y empiezo a contarle mi historia, que soy el hijo del ‘Mono Jojoy’, nací en la selva, estuve en las Farc 17 años; gracias al acuerdo de paz estamos sentados tomándonos este café. Yo creo que a Catalina casi le dan tres infartos”.

Catalina, ¿cuál fue la reacción?

“Creo que quise disimular, pero mi reacción inicial fue como ‘gracias, se me olvidó que tenía una cosa y me tengo que ir’. Me dio muy duro porque para ese entonces Jorge me llamaba mucho la atención, pero empieza el paralelo de una cosa horrible y es: ¿qué va a decir todo el mundo? La carrera que estaba construyendo con mucho esfuerzo, ¿qué va a pasar?, todo el mundo me va a rechazar, ¿y cómo le voy a decir semejante cosa a mis papás?”.

Jorge, ¿te conflictuaba que Catalina era una mujer de derecha y de principios diferentes?

“Totalmente porque es lo que he luchado en contra toda la vida”.

“Un día Pastor Alape, que es uno de los comandantes de las Farc que firmaron el acuerdo me llama para vernos. En ese momento Catalina me pregunta: ‘Por qué te vas a esta hora’ – ya estábamos conviviendo – y le dije a ella, es como si te llamara Uribe”.

Nadie escoge a los papás y no existen los delitos de sangre en Colombia: ¿en algún momento tuviste el conflicto y le reprochaste al ‘Mono Jojoy’ por lo que hacía?

“Hubo muchas prácticas en la guerra que no debieron haberse realizado nunca, por eso es la importancia también de esta firma del acuerdo, pero siempre lo recuerdo como esa persona que me inculcó poder entender otras dinámicas de la vida, incluso apoyarme también para estudiar en un colegio como el San Viato, seguramente es parte de lo que me ha permitido esto”.

Uno no se imagina al ‘Mono Jojoy’ siendo cariñoso con un hijo. Él hizo mucho daño, ¿lo reconoces?

“Cuando hice la cristiana sepultura de mi padre en el cementerio El Apogeo, pedí perdón también por las víctimas que pudo haber tenido la guerra en este país y las víctimas de mi padre”.

Catalina, ¿cuál fue el punto en que dicen ‘superemos las diferencias’ y encontremos espacios en común?

“Creo que el clic fue darse cuenta que pese a todas esas dudas, eran más las ganas – en mi parte – de volver a ver a Jorge, y ahí fue tomar una decisión de vida. Para mí lo más importante, siempre mi objetivo de vida, fue crear un hogar. Es la estructura familiar con la que vengo y en ese sentido dije: que se caiga lo que se tenga que caer, que el que me quiera dejar de hablar lo haga, yo lo que quiero es estar con él y eso va a traer unas implicaciones, pero vamos a salir de eso juntos, como nos toque”.

“Y en eso nos encontramos y dijimos, no importa quién se oponga, ni familia ni nadie. Somos nosotros dos contra todo lo que se venga y al día de hoy ha sido así”.

¿Colegas de derecha y gente representativa de ese espectro ideológico qué te dijeron, Catalina?

“Las personas más cercanas siempre estuvieron ahí. El doctor Angelino Garzón me decía que por qué tenía que pensar en lo que me iba a decir al gente si eso era una cosa de amor; recuerdo mucho también el representante Andrés Forero que me decía que esas cosas son del corazón. Fue algo que realmente sentí un muy buen apoyo; algunos se fueron y es normal”.

¿Cómo fue el día en que el hijo del ‘Mono Jojoy’ estuvo en la casa del expresidente Álvaro Uribe?

“Yo tenía nervios y nunca me imaginé un encuentro de estos. Hay una teoría importante de un estadounidense que habla de los encuentros improbables y precisamente eso me ha interesado mucho y para eso firme la paz, para hablar entre distintos, para poder entender a los adversarios, no para convencerlos sino para escucharnos y reconocernos”.

Catalina Suárez: “Llegamos y fue un encuentro más bien muy sincero, creo que alejado de todo el entorno político y era conocer cómo se da esta historia de la que todo el mundo había hablado, que él conocía de primera mano, pero ya sentarse con Jorge en un rol muy distinto. Creo que yo fui la que más disfrutó la visita y no por nada distinto a verlos mirándose a los ojos contándose tantos momentos duros que hemos vivido todos como país, porque además las heridas son de lado y lado”.

Jorge, algo que le haya dicho Álvaro Uribe y que recuerde

“Me contó la historia de la muerte de su padre, por parte de las Farc, y yo también le conté la muerte de mi padre en 2010 con el bombardeo en el gobierno de Juan Manuel Santos”.