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Menor de 17 años reclutado por disidencias de las Farc murió en combates con el Ejército en Briceño

El joven falleció en medio de los combates, que hasta el momento dejan como saldo un integrante del grupo abatido y dos criminales heridos.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
02:00 p. m.
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En medio de fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en el municipio de Briceño, Antioquia, murió un adolescente de 17 años reclutado por este grupo criminal. La operación militar también dejó gravemente heridos a dos cabecillas señalados de asesinar al periodista Mateo Pérez, asesinado a principios de este mes en la vereda Palmichal.

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Se trata de alias Chalá y alias Macho Viejo, quienes resultaron heridos pero lograron escapar, según confirmó el Ejército. Habrían sido trasladados hacia Puerto Valdivia con apoyo de colaboradores del grupo armado para recibir atención médica.

Operación en Palmichal contra el Frente 36

La ofensiva militar continúa en la vereda Palmichal, donde fue abatida otra integrante del Frente 36 de las disidencias, señalada como responsable directa de lo ocurrido con el menor de 17 años. El adolescente, reclutado en Briceño por las disidencias de Calarcá, fue condenado por el mismo grupo armado a morir en medio de la confrontación.

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"Los únicos responsables de este delito de la vida de este adolescente son los grupos armados ilegales", expresó Juan Carlos Álvarez, director de la Corporación Cariño. El joven falleció en medio de los combates, que hasta el momento dejan como saldo un integrante del grupo abatido y dos criminales heridos.

Denuncias por aumento del reclutamiento infantil

"Antioqueños, me informan que murió un menor de edad en medio de combates en zona rural de Briceño entre el Ejército y las disidencias Farc al mando de Calarcá y su sicario alias Chalá. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad bajo la sombrilla cómplice de la paz total", denunció a través de su cuenta de X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Organizaciones defensoras de la niñez advierten un incremento alarmante en el reclutamiento en el norte, nordeste y bajo Cauca de Antioquia. "El departamento Antioquia es uno de los más afectados con 20 eventos. Un aumento del 708%", indicó César Alberto Zapata, coordinador regional de Niñez Ya Antioquia.

El Gobierno mantiene recompensas de hasta 640 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

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