¿Quién es alias Chalá? Temido cabecilla señalado de secuestrar, torturar y asesinar a Mateo Pérez

El nombre de alias Chalá se convirtió en uno de los más mencionados en Antioquia tras las graves acusaciones que lo señalan de estar detrás del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez.

Según informes de inteligencia conocidos por Noticias RCN, este hombre se habría convertido rápidamente en uno de los criminales más temidos del norte antioqueño bajo el mando de las disidencias de las Farc.

¿Quién es alias Chalá? Señalado de secuestrar, torturar y asesinar a Mateo Pérez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que no tiene dudas sobre la responsabilidad de alias Chalá en el crimen del comunicador y en otros hechos violentos registrados recientemente en el municipio de Briceño.

De acuerdo con el mandatario, el cabecilla también sería responsable del reciente éxodo campesino en la zona y del escalamiento de la violencia que mantiene atemorizadas a varias comunidades rurales del norte del departamento.

Donde ha liderado confrontaciones con la fuerza pública, donde ha estado entrenando a los criminales del Frente 36 en el manejo de drones.

Alias Chalá tendría apenas 26 años, pero ya acumularía un extenso prontuario criminal. Informes de inteligencia indican que antes de llegar a Antioquia dejó una larga cadena de violencia en municipios del Huila como Tello y Villavieja.

En esas poblaciones, las autoridades le atribuyen homicidios, extorsiones y ataques contra infraestructura de gas, delitos que lo habrían convertido en una de las piezas criminales más peligrosas dentro de las estructuras armadas ilegales.

¿Alias Chalá sería una mano derecha de alias Calarcá?

Ahora, en territorio antioqueño, sería una figura clave dentro de las estrategias de expansión y control criminal del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según explicó el gobernador Rendón, alias Chalá incluso tendría aspiraciones de asumir un papel de mayor liderazgo dentro de la organización ilegal.

Pasaría a ser el cabecilla del Frente 36 porque Primo Gay va a abrir el frente quinto de las Farc, o lo tendría como pretensión.

Las autoridades también sostienen que alias Chalá sería cercano a alias Calarcá, señalado como uno de los principales responsables de la violencia atribuida a las disidencias en Antioquia.

“Calarcá es el asesino de Mateo, el principal perpetrador de violencia en el departamento de Antioquia por cuenta de las Farc y Chalá es su sicario sueldo”, afirmó Andrés Julián Rendón.