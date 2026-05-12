Exgobernador del Valle del Cauca denunció caso de intimidación tras cuestionar la muerte de Mateo Pérez

El escritor y exgobernador del Valle del Cauca, Gustavo Álvarez Gardeazábal, denunció un presunto acto de intimidación en su residencia, luego de publicar una crónica relacionada con el periodista provinciano Mateo Pérez y sus críticas a la política de “paz total” del Gobierno Nacional.

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Gardeazábal afirmó que hacia las 11 de la mañana llegó hasta su finca una patrulla conformada por motos, carros y uniformados que se identificaron como integrantes de los Carabineros de la Policía Nacional. Según relató, los hombres pretendían inspeccionar el lugar.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre la presunta patrulla policial?

En su publicación, el exmandatario aseguró que decidió no permitir el ingreso de los uniformados al considerar que no existía una orden judicial o de la Fiscalía que respaldara el procedimiento.

El escritor señaló además que uno de los hombres se identificó como el subintendente Taborda y aseguró recibir órdenes del coronel Bustamante, comandante de los Carabineros de Colombia.

Gardeazábal relacionó el episodio con la columna que había publicado horas antes, en la que cuestionó el tratamiento dado al periodista Mateo Pérez y lanzó críticas contra la implementación de la “paz total”. En el texto afirmó que su publicación “les hurgó las verijas a los verdaderos dueños del poder en Colombia”.

¿Qué dijo Gardeazábal sobre su seguridad y las críticas al Gobierno?

El exgobernador también expresó que el hecho pudo haber tenido consecuencias fatales. Incluso aseguró que, debido a las armas que portaban los hombres, “bien podrían haberme disparado un tiro en la frente a través de la rejilla”.

Pese a lo ocurrido, sostuvo que continuará expresando sus opiniones públicas. “Estoy vivo y no tengo miedo. No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total ni a los robagallinas que Petro ha permitido que lo rodeen”, manifestó en el documento.