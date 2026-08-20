Invima prohíbe supuestos suplementos comercializados sin registro sanitario

El Invima alertó este 19 de agosto de 2026 sobre una serie de productos comercializados bajo la marca 'Biotech Peptides' que son presentados como “péptidos”, “research chemicals”, suplementos o preparados magistrales. De acuerdo con la Alerta Sanitaria No. 252-2026, estos productos no cuentan con registro sanitario y no aparecen en la base de datos de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, bajo ninguna modalidad de fabricación y venta o importación y venta.

La autoridad sanitaria señaló que, al no estar amparados por un registro sanitario, los productos son considerados fraudulentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995. Por esta razón, el Invima advierte que no pueden ser comercializados ni distribuidos en el territorio colombiano.

¿Cuáles son los productos de Biotech Peptides que alertó el Invima?

La alerta incluye 20 referencias o denominaciones de productos que, según el Invima, no cuentan con registro sanitario en Colombia. La lista entregada por la autoridad sanitaria es la siguiente:

GHK-CU

TESAMORLEIN

RETATRUTIDE

GLOW

IPAMORELIN

MOTS C

NAD+

IGF-LR3

GLUTHATIONE

KLOW

SEMAX

IGF-1

TB-500

BPC-157 Y CJC-1295

CAGRILINTINE

AOD-9604

PT-141 (Bremelanotida)

SNAP-8

DSIP

KISSPEPTIN

Las sustancias incluidas en la alerta pertenecen a grupos diferentes y se promocionan para distintos fines. Algunas aparecen en el mercado relacionado con pérdida de peso y control metabólico; otras son promocionadas para masa muscular, composición corporal y recuperación física.

El Invima precisó que estos productos no han surtido el proceso de evaluación regulatoria exigido por la autoridad sanitaria colombiana para demostrar su calidad, seguridad y eficacia. En consecuencia, no cuentan con la autorización sanitaria necesaria para ser comercializados como productos con propiedades terapéuticas.

La entidad también advirtió que la comercialización bajo denominaciones como “research chemicals”, suplementos o preparados magistrales no sustituye los requisitos regulatorios establecidos para los medicamentos autorizados. La ausencia de una evaluación formal implica riesgos relacionados con la seguridad, eficacia, calidad farmacéutica y farmacovigilancia.

Además, el Invima hizo un llamado a los consumidores para que verifiquen siempre el registro sanitario antes de adquirir o utilizar medicamentos, suplementos dietarios o productos fitoterapéuticos. La consulta puede realizarse en la plataforma oficial de registros sanitarios de la entidad mediante el nombre del producto, número de registro sanitario o principio activo.

¿Qué recomienda el Invima a quienes estén usando estos productos?

La principal recomendación del Invima para las personas que estén consumiendo alguno de los productos incluidos en la alerta es suspender inmediatamente su uso, debido a los posibles riesgos asociados a productos que no han completado la evaluación sanitaria requerida.

La entidad también solicita informar de manera inmediata al Invima o a las autoridades sanitarias territoriales sobre los lugares donde estos productos sean distribuidos o comercializados.

En caso de que una persona haya presentado un evento adverso relacionado con el consumo de alguno de estos productos, el Invima solicita realizar el reporte correspondiente a través del sistema de notificación habilitado para tal fin o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co. La autoridad también pidió a las IPS y profesionales de la salud identificar posibles pacientes consumidores y notificar la adquisición de estos productos.

Para las secretarías de salud, el Invima ordenó realizar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde puedan estar siendo comercializados los productos incluidos en la alerta, adoptar las medidas sanitarias correspondientes y gestionar su destrucción cuando sean encontrados. Asimismo, pidió informar al Invima sobre los hallazgos y difundir la alerta entre los diferentes actores del sector salud.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores, la autoridad sanitaria les pidió abstenerse de distribuir y comercializar los productos relacionados, debido a que su comercialización puede dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad. La Red Nacional de Farmacovigilancia también deberá realizar búsqueda activa para detectar posibles reacciones adversas relacionadas con estos productos.