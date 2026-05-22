Ejército habría neutralizado a alias 'Chalá', presunto responsable del asesinato de Mateo Pérez

Este 22 de mayo, se reportó que los presuntos responsables de la muerte del periodista Mateo Pérez, integrantes de las disidencias de las Farc, habrían sido neutralizados por el Ejército Nacional en combates adelantados en el municipio de Briceño, Antioquia.

Según informó el gobernador de Antioquia, habría caído alias Chalá, por quien el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 300 millones de pesos y fue señalado como responsable del crimen del director del medio El Confidente.

Además, se reporta que también habrían dado de baja a alias Primo Gay, por quien ofrecían $640 millones. "Es señalado como dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones", indicó el ministro de Defensa en su momento.

Además del caso de Mateo Pérez, las autoridades señalan a los integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc por el asesinato de 15 uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi en agosto de 2025.

De momento, las autoridades están a la espera de una confirmación oficial sobre la muerte de estos dos delincuentes. Sin embargo, el gobernador Rendón señaló que pobladores estarían siendo instrumentalizados por las disidencias para evitar la extracción de los cuerpos.

¿Quiénes son alias Chalá y alias Primo Gay?

Alias Chalá, según informes de inteligencia conocidos por Noticias RCN, se convirtió en uno de los criminales más temidos del norte de Antioquia al servicio del frente 36 de las disidencias, pero en su trayectoria criminal habría sido responsable de múltiples delitos graves en departamentos como Huila y Caquetá.

Según el gobernador de Antioquia, 'Chalá' pasaría de ser un sicario de confianza de alias Calarcá a ser uno de los altos mandos del frente 36, pues alias Primo Gay, actual comandante de esa estructura, pasaría a otra estructura.

Allí entra el nombre de Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’. Cuenta con una trayectoria criminal de más de 10 años y sería el tercero en la cadena de mando de los hombres comandados por 'Calarcá', siendo señalado por varios delitos.

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