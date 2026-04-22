Estos son los mensajes con los que estafadores engañan y logran vaciar cuentas: audio reveló cómo operan

Un nuevo caso de fraude digital está generando alerta sobre el uso de aplicaciones y mensajes de texto como herramientas para delinquir.

En esta modalidad, los criminales están enviando notificaciones falsas que simulan pagos recibidos, cuando en realidad se trata de solicitudes de dinero.

El engaño ocurre cuando la persona, creyendo que hubo un error, intenta aceptar o devolver el supuesto monto, sin saber que está autorizando un retiro desde su propia cuenta.

¿Cómo están estafando con mensajes de texto y notificaciones?

Según se conoció, los delincuentes no solo envían los mensajes fraudulentos, sino que además acompañan el engaño con llamadas o instrucciones directas para presionar a las víctimas. El objetivo es confundirlas y convencerlas de que actúen rápidamente.

Un audio reveló cómo operan estos estafadores, utilizando insistencia y lenguaje cotidiano para generar confianza y urgencia. En la conversación, el delincuente guía paso a paso a la víctima para que realice acciones dentro de la aplicación:

Delincuente:

Y si usted lo acepta para que le ingrese y se le sale para aceptar mejor? Escuché dele rechazar al movimiento.

Víctima falsa:

No, no, no, la verdad, la verdad es que la verdad es que esos 630 no han llegado aquí.

Delincuente:

Escuche, patrón, dele en espera Freddy y dele en recibidas y revise que le borre ese que diga movimiento cancelado, eso que borre.

Víctima falsa:

Que me están llegando un poco de mensajes. Mire que usted ha recargado.

Delincuente:

No tiene nada que ver.

A través de estas instrucciones, los criminales logran que la persona realice acciones que terminan autorizando la salida de dinero desde su propia cuenta, mientras cree que está solucionando un error.

Autoridades explicaron cómo funciona esta modalidad

Desde el Centro Cibernético Policial de la DIJIN se le sigue la pista a estos casos. El coronel Adrián Vega explicó que esta modalidad hace parte de una técnica de ingeniería social que busca engañar a los ciudadanos mediante mensajes de texto.

De acuerdo con el oficial, ya se han atendido más de 4.000 incidentes informáticos relacionados con este tipo de fraude. Señaló que los delincuentes envían enlaces que redirigen a sitios web falsos que suplantan entidades financieras, lo que se conoce como smishing.

El coronel detalló que hay señales claras para identificar estas páginas fraudulentas:

Diferencias en el dominio como terminaciones inusuales tipo “.pro”.

Cambios en el tipo de letra.

Variaciones en palabras dentro de los sistemas de verificación (captcha).

Alteraciones en los logos institucionales.

Finalmente, las autoridades recomiendan no interactuar con enlaces sospechosos y, en caso de ser víctima, denunciar a través del CAI virtual de la DIJIN, donde se canalizan este tipo de delitos cibernéticos.