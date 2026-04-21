¿A cuántos años de cárcel condenarían a los hombres que mataron al responsable de la tragedia en el set?

En medio del caos que dejó un violento ataque dentro de un set de grabación, dos integrantes del equipo reaccionaron contra el agresor, identificado como Josué Cubillos, quien previamente había asesinado a dos personas.

Tras los hechos, ambos fueron capturados e imputados por homicidio, aunque quedaron en libertad mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que se trató de un caso de justicia por mano propia, mientras que expertos y juristas abren la discusión sobre si su actuación podría enmarcarse dentro de la legítima defensa.

¿Quiénes son los hombres que mataron a golpes al atacante que desató todo?

Los hombres involucrados, Nelson Alfonso Sanabria, de 19 años, y Jorge Alexander Correa, de 29, pasaron de ser testigos de una tragedia a protagonistas de un proceso penal que podría marcar sus vidas.

Según lo expuesto en audiencia, reaccionaron de forma violenta contra Cubillos en medio de la confusión generada por el ataque.

El juez 72 de garantías, Sebastián Ferreria, señaló durante la diligencia:

Y parece observarse como posiblemente el señor Jorge Alexander Correa, pues al parecer agrede con arma corto punzante al agresor por la espalda.

Para la Fiscalía, representada por el fiscal Diego Ortiz, el caso es claro:

En este caso se entiende ya tomar justicia por propia mano por lo aquí ocurrido, acción que debieron pues efectivamente ejercer la captura a las autoridades.

¿A cuántos años de cárcel condenarían a estos hombres?

Bajo esa tesis, ambos hombres enfrentan un proceso por homicidio que, en caso de ser hallados culpables, podría significar una condena superior a los 37 años de prisión.

Sin embargo, el caso no es uniforme en su interpretación. Ninguno de los implicados aceptó los cargos y varios expertos consideran que la reacción pudo haber ocurrido en un contexto de protección inmediata.

El abogado Daniel Lagarcha explicó:

Si para el momento en que ellos actuaron existía por lo menos una amenaza de continuar el ataque, se puede considerar que no solamente estaban protegiendo a sus compañeros, sino también a ellos mismos.

Pese a estas posturas, la Fiscalía mantiene su teoría y continuará con el proceso. No solicitó medida de aseguramiento debido a la ausencia de antecedentes, pero confirmó que radicará el escrito de acusación para llevar el caso a juicio.