Misión de observación electoral llama a los líderes políticos a “abstenerse de hacer afirmaciones infundadas”

Finalizada la jornada electoral de primera vuelta, la misión de observación electoral del International Republican Institute (Instituto Republicano Internacional o IRI) destacó la participación del pueblo colombiano, que el domingo 31 de mayo fue del 57,63%, con un abstencionismo del 42,37 %.

“Felicitamos al pueblo colombiano por su fuerte participación ciudadana en las elecciones de hoy, con una afluencia que superó los niveles de 2022”, destacó el IRI, luego de que 2,4 millones de colombianos se sumaran al proceso electoral, en comparación con las presidenciales del periodo anterior.

Además, “la misión de observación electoral del IRI” dijo sentirse “alentada por el profesionalismo, la capacidad y la resiliencia demostradas por las autoridades electorales, a pesar de los ataques infundados a su credibilidad”.

Presidente Petro decidió “no aceptar” los resultados del preconteo:

Luego de que se dieran a conocer los resultados de primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74%) e Iván Cepeda, 9.688.361 (40,90%), el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que no aceptaría el preconteo y, aunque no llegó a presentar pruebas, advirtió que en el software de los hermanos Bautista “agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Frente a acusaciones de este tipo, la misión de observación del IRI hizo un llamado a los líderes políticos, “a actuar con responsabilidad y a abstenerse de hacer afirmaciones infundadas que socavan la confianza en el proceso y exacerban las tensiones”, al menos, mientras se sigan procesando o verificando los resultados.

Además, recordaron que “la confianza pública en las instituciones electorales de Colombia será fundamental mientras el país se prepara para la segunda vuelta del 21 de junio”, en la que los colombianos volverán a las urnas para elegir entre el proyecto político del Pacto Histórico e Iván Cepeda o el proyecto del movimiento Defensores por la Patria, de Abelardo de la Espriella.