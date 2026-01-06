Iván Cepeda invita a Abelardo de la Espriella a debatir: primeras decisiones tras los resultados

El país salió a las urnas y se conoció cómo quedó el mapa político. Las autoridades destacaron que la jornada electoral de primera vuelta del domingo 31 de mayo se desarrolló sin complicaciones grandes.

El preconteo de la Registraduría dejó los siguientes resultados: Abelardo de la Espriella lideró con 10.361.499 votos (43.74 %) y lo siguió Iván Cepeda con 9.688.361 votos (40.90 %). Ambos serán los protagonistas de la segunda vuelta dentro de tres semanas.

¿Cómo quedaron los resultados?

La sorpresa llegó con Paloma Valencia, quien quedó tercera en la contienda con 1.639.685 votos, un 6.92 %.

Es importante mencionar que el presidente Gustavo Petro tuvo un pronunciamiento polémico: “No acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”. El mandatario cuestionó el software y aseguró que en la última semana hubo 800 mil cédulas agregadas que no estaban en el censo electoral.

Después de los resultados, el candidato Cepeda aseguró que hubo “10 millones de votos mal contados”. Por eso, puso sobre la mesa presuntas irregularidades en el proceso, yendo de la mano con lo mencionado por el presidente. También le dejó varios mensajes a su contrincante y no aceptó los resultados.

Paralelamente, pero desde Barranquilla, De la Espriella dio sus palabras tras la victoria en las urnas. No se guardó nada y le respondió a Cepeda.

“Emplazo a debate”: Cepeda a De la Espriella

Pues bien, en la mañana de este lunes 1 de junio, comenzaron las primeras movidas en la contienda. A través de X, el candidato del Pacto Histórico invitó a De la Espriella a debatir.

“Emplazo al candidato a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral (…) Las condiciones para efectuarlo serán acordados por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, afirmó.