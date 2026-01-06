Gremios respondieron a los cuestionamientos de Gustavo Petro por el preconteo electoral: "debe acatar"

Las dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre el preconteo de las elecciones desataron respuestas desde distintos gremios y sectores.

El mandatario aseguró que no acepta los resultados preliminares divulgados tras la jornada electoral y señaló presuntas inconsistencias relacionadas con el software utilizado durante el proceso.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre el preconteo electoral?

A través de su cuenta en X, el presidente aseguró que el preconteo electoral no tiene carácter vinculante y cuestionó el sistema tecnológico utilizado durante la jornada.

Petro afirmó que no aceptaba los resultados preliminares divulgados por la empresa encargada del procesamiento de la información electoral, argumentando que durante los días previos a la elección se habrían realizado modificaciones al software y que existirían diferencias entre el censo electoral oficial y la base de datos utilizada en el sistema.

Además, señaló que algunas mesas ya impugnadas evidenciarían presuntas irregularidades y reiteró que los únicos resultados que reconocerá serán los emitidos por las comisiones escrutadoras, encabezadas por jueces de la República, tal como establece la legislación electoral.

Gremios respondieron a los cuestionamientos de Gustavo Petro por el preconteo electoral

Las declaraciones del mandatario fueron interpretadas por distintos sectores como un cuestionamiento directo a la transparencia del proceso electoral.

Por esa razón, organizaciones, analistas, dirigentes gremiales y representantes institucionales salieron a respaldar públicamente a la Registraduría y al sistema electoral colombiano.

La principal preocupación expresada por estos sectores es que los señalamientos puedan generar desconfianza ciudadana sobre un proceso que, según las autoridades electorales, se desarrolló con amplios mecanismos de control y vigilancia.

Una de las voces que reaccionó fue la de Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, quien escribió en su cuenta de X:

Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la registraduría.

Desde el Consejo Nacional Electoral también hubo una defensa del proceso.

El magistrado Álvaro Hernán Prada aseguró que:

La organización electoral colombiana garantizó la transparencia de la selección. Más de 400.000 personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional, al igual que la misión de observación internacional más grande en la historia de Colombia, lo pueden certificar.

Por otro lado, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, manifestó preocupación por los cuestionamientos realizados desde sectores del Gobierno.

Preocupa muchísimo el desconocimiento del gobierno nacional, del presidente de la república y del propio senador Cepeda al resultado electoral, a ese resultado que nos han dado los jurados. Debemos respaldar este primer escrutinio que han hecho en las urnas, en las mesas, los jurados de votación

¿Qué posición asumieron los gremios?

Los principales gremios económicos también reaccionaron a las declaraciones del presidente.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, afirmó que corresponde al Gobierno garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y no emitir juicios que puedan poner en duda su legitimidad.

La dirigente recordó que el resultado definitivo surge del escrutinio oficial realizado por las autoridades competentes y que existe un procedimiento institucional para resolver cualquier reclamación.

En Colombia, el presidente no acepta ni rechaza resultados electorales. Los acata. El preconteo es informativo. El resultado vinculante surge del escrutinio oficial, con autoridades electorales, jueces, comisiones, reclamaciones y control real. La responsabilidad del gobierno no es calificar las elecciones ni sembrar dudas sobre el proceso. Es dar garantía.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pidió no deslegitimar una jornada en la que millones de colombianos acudieron a las urnas para expresar su voluntad democrática.

Además, solicitó que se mantengan mecanismos de acompañamiento y observación que fortalezcan la confianza ciudadana en el proceso.

En la misma línea se pronunció Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, quien expresó respaldo a la labor realizada por la Registraduría durante las elecciones y señaló que corresponde a todas las instituciones respetar los resultados que arroje el proceso electoral.