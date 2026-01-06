🔴Junior vs. Nacional, final de ida de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

El fútbol colombiano vivirá una de sus noches más esperadas este martes 2 de junio. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional abrirán la serie por el título de la Liga BetPlay 2026-I en un escenario histórico como el Romelio Martínez, donde comenzará a escribirse el capítulo inicial de la gran final del campeonato.

La expectativa es enorme en todo el país. Dos de las instituciones con mayor tradición, afición y peso futbolístico se encuentran nuevamente en una definición que promete intensidad, emociones y un alto nivel competitivo. Con el trofeo en el horizonte, ambos equipos saben que cada detalle puede marcar la diferencia en una llave que paralizará a millones de aficionados.

Junior busca transformar la frustración en motivación

El conjunto barranquillero llega a esta instancia después de atravesar un momento complejo en el plano internacional. La reciente eliminación en torneo continental significó un golpe duro para el grupo dirigido por Alfredo Arias, que ahora está obligado a reenfocar toda su energía en el gran objetivo del semestre: conquistar el campeonato colombiano.

Pese al impacto anímico, Junior tiene ante sí una oportunidad inmejorable para reivindicarse frente a su hinchada. La final representa un nuevo comienzo, un escenario ideal para dejar atrás los tropiezos recientes y demostrar por qué logró abrirse camino hasta la definición del torneo.

La localía podría convertirse en un factor determinante para los rojiblancos, que intentarán sacar ventaja en el duelo de ida antes de afrontar el compromiso definitivo.

¿Podrá Nacional aprovechar su preparación exclusiva para el torneo local?

Atlético Nacional afronta esta final desde una realidad diferente. El cuadro antioqueño no tuvo participación internacional durante esta temporada, situación que le permitió concentrar completamente sus esfuerzos en la Liga BetPlay.

Ese contexto le ha dado al equipo una posibilidad valiosa: trabajar con continuidad, planificar con mayor tranquilidad y llegar a la instancia decisiva con un enfoque total sobre el campeonato doméstico. Ahora, el conjunto verdolaga sueña con sumar una nueva estrella a su extenso palmarés.

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Con plantillas competitivas, necesidades distintas y una presión inmensa sobre sus hombros, Junior y Nacional protagonizarán el partido más importante de la temporada. El balón comenzará a rodar a las 7:30 p.m., hora colombiana, en un encuentro que podrá verse exclusivamente por Win Sports+ y que tendrá al país entero pendiente del primer asalto por la gloria.