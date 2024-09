Niña fue brutalmente atacada con tijeras en un baño del colegio y le cortaron el cabello

Un nuevo caso de bullying se registró en una institución educativa de Soledad, Atlántico, donde una estudiante fue violentamente atacada por niñas de otros cursos.

La víctima es una niña de 11 años que fue atacada dentro de los baños del colegio, sus agresoras le quitaron el dinero que tenía para transportarse a su casa.

Según la versión de la niña, al parecer, serían dos estudiantes de un grado superior quienes no solo la interceptaron y la amenazaron con arma blanca, sino que también le cortaron el cabello.

El hecho ocurrió en uno de los baños del colegio Francisco José de Caldas de Soledad, donde dos estudiantes de grados superiores a de la menor atacada son señaladas de la agresión.

La madre de niña relató cómo habrían sucedido los hechos:

“Me dice, mami yo estaba en el baño y cuando ya iba saliendo para venirme para la casa, unas niñas entraron al baño, me atacaron con unas tijeras, y me intimidaron”.

Una me agarró por los brazos, la otra me cortó el cabello y me sacaron la plata que yo tenía en el bolsillo.