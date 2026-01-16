“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció el jueves (15 de enero) que tomará acciones jurídicas en contra de los 17 gobernadores que acordaron no acatar el decreto de emergencia económica (1390 del 22 de diciembre de 2025).

En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió en entrevista con Noticias RCN que “no es como con amenazas como se entablan las relaciones con las regiones”. Y menos cuando se invoca “un instrumento jurídico establecido en la misma Constitución, que ellos invocaron el año pasado, para tratar de sacar adelante sus trámites de consulta”.

Rendón explicó que “este mecanismo de la excepción por inconstitucionalidad le permite a cualquier autoridad judicial o administrativa del país no aplicar normas que, como las tributarias contenidas en la emergencia económica, van en contravía de principios constitucionales y afectan las finanzas territoriales” y, por tanto, se mantendrá en su decisión.

Noticia en desarrollo…