MinJusticia advierte acciones jurídicas para los 17 gobernadores que se niegan a acatar el decreto de emergencia económica
El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que varios mandatarios anunciaron que no implementarán las medidas tributarias derivadas de la emergencia.
Noticias RCN
05:52 p. m.
El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, advirtió este jueves que “de las acciones administrativas que lleven a cabo los gobernadores desacatando la Constitución, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno”.
La declaración se produjo en respuesta a los 17 mandatarios regionales que han manifestado su negativa a acatar la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro.
Asocapitales solicita a la Corte Constitucional suspender el decreto
El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente tensión institucional: la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, envió una carta a la Corte Constitucional en la que solicitó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mientras que la Federación Nacional de Departamentos reunió a más de 16 gobernadores para analizar las finanzas regionales frente al decreto 1474 de 2025.
En esa reunión, varios mandatarios anunciaron que no implementarán las medidas tributarias derivadas de la emergencia, lo que marca un pulso político con el Ejecutivo.
Tensión con gobernadores y alcaldes
El ministro insistió en que “el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar” y que de las acciones administrativas que se adelanten “desacatando la Constitución, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno”.
La advertencia se produce en medio de la reunión de más de 16 gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos para analizar las finanzas regionales frente al decreto 1474 de 2025.
En ese encuentro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que los mandatarios decidieron no implementar las medidas tributarias derivadas de la emergencia. Ante este escenario, el ministro concluyó: “Seguiremos haciendo valer la Constitución”.