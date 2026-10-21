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Documento de la Fiscalía en el que se pide investigar al expresidente Petro por ‘Pacto de Valledupar’

Noticias RCN conoció en primicia el documento que fue radicado el 31 de agosto. La decisión queda en manos de la Comisión de Acusaciones.

Felipe Quintero

octubre 21 de 2026
01:31 p. m.
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Este miércoles 21 de octubre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, le pidió a la Fiscalía llegar hasta los últimos responsables del llamado ‘Pacto de Valledupar’.

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Asimismo, confirmó la compulsa de copias en la Comisión de Acusaciones por parte de la Fiscalía contra el expresidente Gustavo Petro, a quien señalan de supuestamente hacer parte de este pacto.

¿Qué fue el ‘Pacto de Valledupar’?

El nuevo escándalo que sacude al Gobierno Petro es el ‘Pacto de Valledupar’. Al parecer, en octubre de 2025, delegados les habrían propuesto a 11 exparamilitares designados como gestores de paz que acusaran a tres figuras de la oposición a cambio de beneficios, tales como excarcelaciones, revisiones de extradiciones o actividades agrícolas como medida restaurativa.

Las personalidades que pedían acusar eran al expresidente Álvaro Uribe, al presidente actual Abelardo de la Espriella (era candidato en ese momento) y al exministro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Salvatore Mancuso, uno de los excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), destapó detalles de este escándalo. Aseguró que ninguno de los exparamilitares aceptó los ofrecimientos al conocer las implicaciones del falso testimonio.

Ministro de Justicia se pronunció

Ahora bien, estas afirmaciones generaron eco y la Comisión de Acusaciones de la Cámara ya tiene en su poder la solicitud que le hizo la Fiscalía para investigar al exmandatario con el fin de saber si dio las órdenes.

¿Gustavo Petro tendría responsabilidad en el presunto pacto con exparamilitares en Valledupar?
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Noticias RCN conoció en primicia el documento radicado el 31 de agosto. Ahora, la comisión deberá determinar si apertura una indagación preliminar o llama a Petro a que dé sus respectivas declaraciones.

Por su parte, el ministro Iván Cancino habló con Noticias RCN y pidió que se llegue a los últimos responsables: “Será responsabilidad de la Fiscalía y de los jueces tomar las determinaciones del caso”.

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