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Golpe a la piratería durante el Mundial 2026: bloquearon 1.140 dominios en Colombia y capturaron a 15 personas

La Fiscalía General de la Nación informó que la operación transnacional permitió desarticular redes dedicadas a la piratería audiovisual y la falsificación de artículos deportivos.

Operación Tarjeta Roja en Colombia
FOTO: Fiscalía

Noticias RCN

julio 20 de 2026
07:35 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados de la operación transnacional 'Tarjeta Roja', una estrategia desarrollada durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 para combatir el crimen digital y las violaciones a la propiedad intelectual.

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La acción fue ejecutada en coordinación con fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, además del respaldo de entidades del sector privado.

Como resultado de la operación, en Colombia fueron capturadas y judicializadas 15 personas presuntamente vinculadas con redes dedicadas a la falsificación de marcas deportivas y a la comercialización ilegal de señales de video.

Los procedimientos se realizaron durante el último mes en Bogotá, Soacha, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una iniciativa sin antecedentes por su magnitud y coordinación simultánea entre varios países.

¿Qué resultados dejó la Operación Tarjeta Roja en Colombia?

Uno de los principales hallazgos permitió identificar a cuatro personas señaladas de intervenir las plataformas tecnológicas de una empresa de telecomunicaciones para ofrecer, sin autorización, el servicio de televisión por cable en Soacha.

Según la investigación, además de comercializar contenidos audiovisuales de manera irregular, los implicados presuntamente se hacían pasar por funcionarios de la compañía para ofrecer el servicio a precios inferiores a los del mercado.

La Fiscalía indicó que una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad. Dos de los procesados aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, tres deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

Adicionalmente, las autoridades suspendieron 1.140 dominios y direcciones URL utilizados para retransmitir sin autorización eventos deportivos en Colombia. En el conjunto de los países participantes fueron inhabilitados 1.840 dominios relacionados con la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

¿Qué incautaron las autoridades durante la operación contra la piratería?

La operación también permitió afectar redes dedicadas a la reproducción ilegal de marcas registradas en camisetas, sudaderas y otras prendas relacionadas con el Mundial 2026.

En este frente fueron judicializadas 11 personas, identificadas como propietarias de establecimientos comerciales donde, según las investigaciones, se distribuían productos falsificados. Los delitos imputados incluyen usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, así como favorecimiento y facilitación de contrabando.

Durante los allanamientos realizados en Bogotá, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga fueron incautados 4.223 elementos deportivos falsificados, 11.353 logotipos listos para ser adheridos a prendas, 2.150 escudos de la Federación Colombiana de Fútbol, además de maquinaria de sublimado y sellado utilizada para fabricar estos productos.

La Fiscalía señaló que la operación contó con el apoyo de organizaciones del sector audiovisual, entidades privadas y autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio TIC, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el CTI, con el objetivo de proteger la industria creativa, el comercio legal y los derechos de los consumidores.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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