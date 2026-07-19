Scaloni no aguantó y abandonó la rueda de prensa entre lágrimas al referirse a su futuro

La derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas durante la rueda de prensa posterior al partido frente a España y sembró dudas sobre su continuidad como entrenador de la Albiceleste.

El seleccionador argentino comenzó la conferencia con tranquilidad e incluso confesó que ya había llorado en el vestuario junto a sus jugadores. Sin embargo, el ambiente cambió cuando un periodista le preguntó por su futuro al frente del equipo nacional.

Scaloni intentó responder, pero la emoción terminó por desbordarlo. El entrenador se quebró mientras hablaba del camino recorrido con la selección y reconoció que necesita tiempo para pensar antes de tomar una decisión sobre los próximos pasos de su carrera.

Un ciclo lleno de títulos

El técnico, de 48 años, aseguró sentirse orgulloso de todo lo conseguido durante su proceso al frente de Argentina. Recordó que nunca imaginó alcanzar una etapa tan exitosa, marcada por la conquista del Mundial de Catar 2022, dos títulos de la Copa América y una nueva final del mundo, además de otros logros con la Albiceleste.

Aunque evitó anunciar una decisión definitiva, dejó claro que el desgaste emocional tras la final lo llevó a replantearse su futuro. "Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", expresó antes de romper en llanto.

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El futuro quedó abierto

Scaloni tiene contrato con la Asociación del Fútbol Argentino hasta diciembre de este año. Pese a que en su país se hablaba de un acuerdo de palabra para extender el vínculo hasta después del Mundial de 2030, el entrenador prefirió no confirmar su continuidad.

Las imágenes del técnico emocionado dieron la vuelta al mundo y reflejaron el impacto de la derrota frente a España. Ahora, la atención estará centrada en la decisión que tome en los próximos meses, mientras Argentina inicia un nuevo proceso tras cerrar uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.