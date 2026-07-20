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¿Cómo funcionará el Pico y Placa regional para entrar a Bogotá el lunes 20 de julio?

La medida de Pico y Placa regional regresa a los puntos de ingreso a la ciudad el último día del puente festivo.

Foto: Secretaría de Movilidad
Foto: Secretaría de Movilidad

Jorge Leonardo Alzate

julio 20 de 2026
07:22 a. m.
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Como de costumbre, la medida de Pico y Placa regional en los puntos de ingreso a Bogotá se aplicará el último día del puente festivo del 18 al 20 de julio; es decir, el lunes 20.

Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán entrar a la capital del país, sin restricción alguna.

Sin embargo, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, el ingreso para vehículos particulares se limitará a los de placa terminada en número par: cero (0), dos (2), cuatro (4), seis (6) y ocho (8).

Y, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso se limitará a los vehículos con placa terminada en número impar: uno (1), tres (3), cinco (5), siete (7) y nueve (9).

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¿En qué corredores se aplicará la medida de Pico y Placa regional el lunes 20 de julio?

Para el 20 de julio, día en el que el país celebra el ducentésimo decimosexto (216) aniversario del grito de independencia y la posesión del Congreso 2026 – 2030, la medida de Pico y Placa regional se aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Es decir, que en los horarios establecidos (12:00 p.m. – 8:00 p.m.) controlará el ingreso de particulares por la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Avenida Centenario o calle 13, la Avenida calle 80, la Avenida carrera Séptima, la Avenida Boyacá (vía al Llano), la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

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Por el desfile del 20 de julio, la ciudad anunció cierres temporales en el sur de la ciudad:

Por el Día de la Independencia, la ciudad ha anunciado cierres en “la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño (transversal 70C) y el barrio Casa Linda (carrera 22G)” para el desfile del 20 de julio.

Además, se realizarán cierres en la Av. Boyacá, entre la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, la Av. Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur y la Av. Villavicencio entre la Autopista Sur y la avenida Boyacá para recibir a las tropas y permitirles prepararse.

De ahí el llamado de las autoridades a planear cada viaje con anticipación, respetar las normas e indicaciones de tránsito y contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

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