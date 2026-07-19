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Estas son las cuatro nuevas designaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo anunció el acompañamiento de cuatro importantes figuras para su gobierno que se instala este próximo 7 de agosto.

Estas son las cuatro nuevas designaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 19 de 2026
07:30 p. m.
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En las últimas horas, el presidente el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció cuatro nuevas designaciones que serían estratégicas para su administración que arranca este 7 de agosto 2026.

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A través de sus redes sociales, de la Espriella detalló los perfiles profesionales de cada uno de ellos, quienes asumirán responsabilidades clave en la coordinación ejecutiva y comunicacional de la Presidencia.

Entre ellos hay figuras que lo ayudaron a llegar a la Casa de Nariño, desde su campaña.

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¿Quiénes son las nuevas designaciones de Abelardo de la Espriella?

  1. Carlos Ríos - secretario general de Presidencia: abogado y empresario antioqueño. Se desempeña como docente y será responsable de articular las principales líneas de acción del gobierno.
  2. Valentina Lafaurie - gerencia de Regiones de la Presidencia: profesional en derecho y maestra en comunicación política. Barranquillera. Tiene la misión de transformar la realidad de las provincias con eficiencia y transparencia, sin intermediarios ni politiquería.
  3. Nicolás Gómez – jefe del Despacho de la Presidencia: Politólogo y magíster en políticas públicas. Estará encargado de coordinar las operaciones diarias del equipo presidencial.
  4. María Fernanda Sandoval - directora de Comunicaciones y Prensa: comunicadora social, periodista, empresaria y magíster en comunicación política y gestión de crisis y emergencias, además de especialista en marketing digital. Tendrá la responsabilidad de manejar la estrategia comunicacional del gobierno.
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Abelardo de la Espriella complementa su equipo de gobierno

Las cuatro designaciones reflejan un equipo diverso en términos de origen geográfico y experticia profesional. Ríos desde Antioquia, Lafaurie desde Barranquilla, y los perfiles técnicos de Gómez y Sandoval buscan complementar las áreas administrativas, territoriales y comunicacionales de la Presidencia.

El gobierno entrante señaló que estos nombramientos responden al compromiso de estar en línea con lo que denominan su proyecto de transformación nacional.

Con estas incorporaciones, de la Espriella completa la estructura operativa de su administración, distribuyendo responsabilidades entre profesionales con trayectorias en el sector público, privado y académico.

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