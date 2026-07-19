Atención: se registró fuerte temblor en Santander

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a los habitantes de Santander durante la noche de este domingo 19 de julio. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.6 que se registró a las 8:44 p.m., con epicentro en el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la entidad, el temblor tuvo una profundidad de 158 kilómetros, una característica que hizo que el movimiento pudiera sentirse en diferentes municipios del departamento e incluso en otras regiones cercanas.

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Minutos después del evento, decenas de ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales que sintieron con fuerza el movimiento de la tierra. Habitantes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y otros municipios de Santander aseguraron que el sismo fue perceptible durante varios segundos y que alcanzó a generar preocupación entre quienes se encontraban en viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

Los Santos, una zona de alta actividad sísmica

El municipio de Los Santos es reconocido por albergar el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Allí se registran cientos de movimientos de tierra cada mes, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población.

En esta ocasión, la magnitud del sismo y su profundidad permitieron que fuera sentido por un amplio número de personas, quienes compartieron sus experiencias a través de diferentes plataformas digitales poco después del reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento no se reportan emergencias

Tras el movimiento telúrico, las autoridades iniciaron la verificación de posibles afectaciones. Hasta el cierre de esta publicación no se habían reportado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el sismo.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica, por lo que invitó a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente por canales oficiales y tener preparado un plan de emergencia familiar para actuar de manera adecuada en caso de nuevos movimientos de tierra.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan las inspecciones en los municipios donde el temblor fue sentido con mayor intensidad.