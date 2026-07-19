Siguen hallando cuerpos bajo los escombros en Venezuela, tras los terremotos: esta es la cifra

Más de tres semanas después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el balance de víctimas mortales continúa en ascenso.

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En las últimas horas, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, reportó este domingo 19 de julio que la cifra de fallecidos alcanzó las 5.208 personas, mientras que los heridos se mantienen en 16.740.

Los cerca de 100 nuevos decesos registrados en las últimas 24 horas reflejan la magnitud de la tragedia desencadenada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron principalmente el estado de La Guaira, ubicado a unos 30 minutos de Caracas.

Continúan las labores de rescate de cuerpos en Venezuela

Las labores de rescate y búsqueda en La Guaira continúan de manera ininterrumpida. Rescatistas y voluntarios mantienen sus esfuerzos para localizar cuerpos atrapados entre los escombros de edificios colapsados, en una carrera contra el tiempo que se extiende ya por semanas.

La situación de los desaparecidos permanece en la incertidumbre. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas estimó, dos días después de los sismos, que el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas. Otras proyecciones más conservadoras apuntan a una cifra cercana a los 10.000 desaparecidos.

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Más de 20.000 personas quedaron sin hogar en La Guaira

En La Guaira, epicentro de la devastación, más de 20.000 personas perdieron sus hogares y actualmente viven en condiciones precarias en campamentos improvisados.

Estos albergues temporales se han desplegado en estadios, plazas públicas e incluso en aceras, donde las familias afectadas intentan reconstruir sus vidas en medio de la adversidad.

La infraestructura urbana sufrió daños masivos. Según las cifras oficiales más recientes, más de 850 edificios presentan daños de diversa consideración, mientras que 190 estructuras se derrumbaron completamente, transformando el paisaje urbano de las zonas afectadas.