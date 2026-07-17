Oficial: Dimayor aplicará estas reglas en el FPC que debutaron en el Mundial 2026

La Liga BetPlay II-2026 arrancará con importantes cambios en su reglamento. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la adopción de varias modificaciones aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026-2027, muchas de las cuales ya fueron aplicadas durante el Mundial de 2026.

Las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde el inicio de las competencias del segundo semestre y también serán implementadas en el Torneo BetPlay II-2026, la Copa BetPlay 2026 desde la fase 1B y la Liga Femenina BetPlay 2026 a partir de los cuadrangulares.

Según explicó la Dimayor, el objetivo es aumentar el tiempo efectivo de juego, unificar la interpretación de las reglas y fortalecer la transparencia en las decisiones arbitrales.

Estas son las principales reglas que llegarán a la Liga BetPlay

Uno de los cambios más relevantes será el nuevo procedimiento para las sustituciones, pues el jugador reemplazado deberá abandonar el campo por el punto más cercano o hacerlo en un máximo de 10 segundos. Si supera ese tiempo, el sustituto solo podrá ingresar un minuto después y cuando el juego esté detenido.

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También cambia el protocolo para los futbolistas lesionados. Si el árbitro detiene el partido para que reciban atención médica, deberán permanecer un minuto fuera del terreno antes de regresar, salvo algunas excepciones como choques entre compañeros, lesiones por faltas sancionadas con tarjeta o situaciones que involucren al portero.

Los saques de banda y de meta también tendrán límite de tiempo. Ambos deberán ejecutarse en un máximo de cinco segundos desde que el jugador esté listo. En caso de demoras, el árbitro podrá cambiar al ejecutor o incluso conceder un tiro de esquina al rival si se trata de un saque de meta.

Otro cambio importante está relacionado con los accesorios. La IFAB eliminó el concepto tradicional de "joyería" y ahora permitirá el uso de algunos elementos siempre que no representen un riesgo y estén correctamente cubiertos.

El VAR tendrá más poder para corregir errores

Una de las novedades más llamativas es la ampliación del protocolo del VAR. A partir de ahora, el sistema podrá intervenir para corregir un saque de esquina concedido de forma errónea, siempre que el cobro no se haya ejecutado rápidamente.

Asimismo, el VAR podrá revisar una segunda tarjeta amarilla mostrada incorrectamente que termine en expulsión, así como corregir errores de identidad cuando el árbitro amoneste al futbolista equivocado.

Las modificaciones también incluyen ajustes en los lanzamientos desde el punto penal. Si un cobrador realiza un doble toque involuntario y convierte el gol, el penal deberá repetirse. Si falla, se concederá un tiro libre indirecto al rival o se registrará como fallo en una tanda.

Además, será tarjeta roja directa para cualquier jugador, técnico u oficial que abandone el terreno de juego o incite a otros a hacerlo como forma de protesta contra decisiones arbitrales o del VAR. Del mismo modo, esconder la boca para lanzar insultos, tal como pasó en el Mundial, expresiones racistas, discriminatorias o provocadoras también será motivo de expulsión.

Reglas que todavía no llegarán al FPC

No obstante, la Dimayor aclaró que tres innovaciones utilizadas en el Mundial de 2026 no llegarán por ahora al fútbol colombiano.

Por ejemplo, las cámaras corporales para árbitros, el fuera de juego semiautomático y el cooling break obligatorio, que solo podrá aplicarse cuando el juez considere que las condiciones climáticas lo ameritan.

De esta manera, el campeonato colombiano se alinea con gran parte de las nuevas reglas internacionales que buscan hacer el juego más dinámico, justo y transparente.