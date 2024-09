“Papi, me dieron un tiro”: el duro relato de la familia de la niña de 6 años asesinada en Barranquilla

La sensación de tragedia se sintió este fin de semana en un marginado barrio de Barranquilla, luego de que un sicario asesinara a una menor de edad de apenas 6 años de edad, además de haber herido a un bebé de un año y también a su madre.

Tanto el padre biológico como el padrastro de Brangelys Lambis, la víctima mortal de este atentado sicarial, hablaron sobre los confusos hechos en los que acabaron con la vida de la menor, quien se encontraba de visita en la casa de su familia materna.

“No te vayas a dormir”: los desgarradores relatos de la familia de la niña

“Papi, papi, me dieron un tiro, papi, me dieron un tiro”, fueron las palabras de la pequeña Brangelys a su padrastro, mientras se levantaba la camiseta para mostrarle la herida que le hicieron con un arma de fuego.

Édgar Daza recordó la situación con su hijastra y le suplicó que no se durmiera. Lastimosamente, su rápido actuar para llevarla a un centro asistencial no fue suficiente y la menor no logró sobrevivir.

Su padre biológico, Breiner Lambis, habló con Noticias RCN, dando detalles sobre lo sucedido en el centro médico donde atendieron a la niña. “La doctora que atendió el caso de mi hija, ella casi no podía ni hablarme, solo me aseguró que se sentía un poco frustrada, que no pudo salvar a mi hija y que la perdonara”.

Autoridades ofrecieron recompensa por información sobre el asesinato de la niña en Barranquilla

Lo que relatan los testigos, es que el victimario vestía de bermuda azul, gorra y camiseta roja cuando huyó del lugar tras haber accionado un arma de fuego en contra de todas las personas que se encontraban en una vivienda en el barrio Santo Domingo de Guzmán.

De momento, las primeras hipótesis que se manejan es que podría tratarse de una acción entre bandas criminales con relación al control territorial en este sector de Barranquilla. Las autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos de recompensa para poder dar con el paradero del asesino.