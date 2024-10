"Queremos trabajar, no queremos estar acá": mineros en la vía Panamericana a la espera de reunión con el Gobierno

Ya son cinco días de paro en la vía Panamericana, más específicamente el sector entre Caldas y Antioquia conocido como Marmato, allí los mineros están a la espera de que lleguen los delegados del Gobierno Nacional para iniciar los diálogos que permitan darle fin a la situación.

Así está la situación en Marmato por el paro de mineros

Los manifestantes están a la espera de que lleguen los representantes del Gobierno Nacional y así poder iniciar las negociaciones para levantar definitivamente el bloqueo. De momento, se están permitiendo 30 minutos de circulación libre cada seis horas.

“La reunión la iba a hacer ahorita a las dos, todo está programado entonces estamos aquí a la espera con todos los compañeros qué somos trabajadores y humildes. Dios quiera que él nos solucione algo porque nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos estar acá”, aseguró Carlos Mario Arenas, líder minero en el sector.

Sin embargo, los mineros de Antioquia, Caldas y Risaralda siguen llegando al sector del paro.

Debido a los hechos se ha afectado no solo la movilidad, sino la participación de algunas personas en la COP16, la cumbre medioambiental más importante del mundo que se está llevando a cabo en Cali.

Por ejemplo, los integrantes de la agrupación Son de Playa viajaron desde San Antero, Moñito y San Bernardo a Cali donde participaron con su música en la COP16, a su regreso se llevaron la sorpresa de la via bloqueada, ya llevan 20 horas de espera.

“No nos esperábamos esto, en el punto en que estamos no hay acceso a comida y también los recursos económicos no nos alcanzó porque no proyectábamos esto, pero estamos aquí a la espera de qué abran con el favor de Dios”, aseguró Walter García, músico integrante de Son de Playa.

Ministro del Interior dice que trabajarán para que decretos no afecten a pequeños mineros y campesinos

Juan Fernando Cristo aseguró que el Gobierno Nacional tiene la disposición para trabajar para que los decretos de protección medioambiental no impacten de manera negativa a los mineros y campesinos.

“Hay toda la disposición del gobierno para garantizar que las decisiones que se están tomando para proteger los páramos, para proteger nuestra biodiversidad, al medio ambiente no signifiquen de ninguna manera afectar el derecho al trabajo y al sustento digno de familias campesinas de familias de pequeños mineros en el Bajo Cauca antioqueño”, aseguró Cristo.