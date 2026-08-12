Dos militares muertos deja ataque contra una patrulla del Ejército en Algeciras, Huila

Este miércoles 12 de agosto se registró un ataque contra un patrulla del Ejército en la vía que comunica al municipio de Algeciras con el centro poblado de El Paraíso, en zona limítrofe con el departamento del Caquetá.

El hecho se produjo cuando los uniformados llegaron al sector en el que se había reportado la presencia de un cilindro abandonado. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Algeciras.

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"Ante la situación, un helicóptero UH-60 de la Aviación Ejército llegó a Algeciras, donde los militares reciben las primeras atenciones, para apoyar su evacuación y traslado hacia Neiva, priorizando la vida y atención oportuna de nuestros soldados", señaló un comunicado de la Quinta División del Ejército.

¿Quiénes son los uniformados asesinados en ataque en Algeciras?

El Ejército informó que una de las víctimas del ataque es el suboficial cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano, quien murió en el lugar.

El soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, quien aunque fue trasladado a un centro médico falleció por la gravedad de las heridas.

"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos con profundo dolor a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento", indicó el Ejército.