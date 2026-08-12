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Elon Musk anunció internet gratuito para Colombia hasta el 12 de septiembre: ¿cómo se activa?

La compañía Starlink ofrecerá el servicio sin costo hasta el 12 de septiembre en las zonas afectadas por el terremoto.

Día del internet
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
11:27 a. m.
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En medio de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, Starlink, la compañía de internet satelital de SpaceX, anunció una medida para ayudar a recuperar la conectividad en los territorios afectados.

La empresa informó que ofrecerá servicio gratuito hasta el 12 de septiembre a los clientes ubicados en las zonas afectadas de Colombia. El anuncio fue realizado por Starlink a través de su cuenta oficial en X y posteriormente publicado en su página de soporte.

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La compañía también señaló que está desplegando equipos para apoyar a los organismos encargados de atender la emergencia y contribuir al restablecimiento de las comunicaciones en los lugares donde las redes convencionales resultaron afectadas.

¿Quiénes pueden recibir el internet gratuito?

El beneficio contempla diferentes situaciones.

  • Si ya tiene una cuenta activa de Starlink, no debe realizar ningún trámite. De acuerdo con la compañía, el crédito correspondiente al periodo gratuito será aplicado automáticamente a la cuenta.
  • Si canceló anteriormente su suscripción, Starlink también contempla un crédito para que pueda reactivar el servicio y volver a conectarse sin pagar durante el periodo anunciado.
  1. En el caso de nuevos usuarios, la condición es diferente: deben adquirir un kit de Starlink y, después de la compra, comunicarse con el servicio de asistencia para solicitar la aplicación del beneficio gratuito hasta el 12 de septiembre.

La compañía también informó que, si el equipo de un usuario resultó afectado durante la emergencia, puede comunicarse con soporte para solicitar un reemplazo gratuito, según las condiciones establecidas por Starlink.

¿Cómo se instala y activa Starlink?

Una de las características del servicio es que está diseñado para que el usuario pueda realizar la instalación por su cuenta.

El kit incluye principalmente la antena, el router y los cables necesarios para poner en funcionamiento el sistema.

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Para conectarse, el proceso es:

  • Verificar la cobertura: ingresar a la página oficial de Starlink y comprobar la disponibilidad del servicio para la dirección donde se encuentra.
  • Descargar la aplicación: está disponible para dispositivos iOS y Android y permite configurar la conexión y encontrar la ubicación adecuada para la antena.
  • Instalar la antena: debe ubicarse en un espacio con una vista despejada del cielo, conectar los cables y encender el equipo.
  • Configurar el Wi-Fi: desde la aplicación se completa la configuración de la red para comenzar a utilizar la conexión.

¿Cómo ayudará Starlink durante la emergencia?

El anuncio no está dirigido únicamente a los usuarios particulares.

Starlink indicó que también está desplegando antenas y equipos de conectividad para apoyar a organismos de respuesta y rescate, entre ellos entidades que trabajan directamente en la atención de la emergencia.

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La compañía explicó que busca contribuir especialmente en lugares donde el terremoto provocó interrupciones en las comunicaciones, incluyendo zonas en las que resultaron afectadas torres de telefonía celular o infraestructura de fibra óptica.

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