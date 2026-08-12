Revelan video de cómo se vivió el terremoto en San José del Palmar, el epicentro

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 de la mañana, se presentó un fuerte terremoto en Colombia.

El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, la magnitud fue de 7.4 y la profundidad de 103 kilómetros, según el último monitoreo.

Además, la intensidad instrumental fue de VII, lo que significa que fue muy fuerte.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales en San José del Palmar, Chocó, pero sí se han ratificado afectaciones materiales.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, el medio de comunicación El País reveló un video de cómo se habría vivido el terremoto en el epicentro.

En video: así se vivió el terremoto de 7.4 en San José del Palmar, Chocó, el epicentro

En la grabación que le fue suministrada a El País se pudo apreciar que tanto el suelo como los edificios comenzaron a moverse de manera significativa.

Fue así como las personas se angustiaron, abandonaron de inmediato las viviendas en las que se encontraban y comenzaron a correr para protegerse.

Asimismo, varios ciudadanos motivaron a los otros a evacuar y también hubo un fuerte 'bamboleo' de los vehículos que estaban estacionados.

¿Hasta cuándo se pueden presentar réplicas tras el terremoto en Colombia?

En sus redes sociales, el Servicio Geológico Colombiano detalló que las réplicas pueden durar días, semanas o meses y que se producen porque se continúa liberando energía en las zonas aledañas.

Además, los expertos también han aclarado que no existe ningún método científicamente comprobado para predecir las réplicas ni los sismos.

"Todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podrían determinar los efectos que tendría en la superficie", fue la explicación exacta del Servicio Geológico Colombiano.