Técnico del Deportivo Pereira reveló el duro panorama que encontraron tras terremoto

Pereira fue una de la ciudad más afectadas por el terremoto de este lunes 10 de agosto en Colombia. En el área metropolitana hay más de 70 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y múltiples daños a nivel de infraestructura.

El plantel de Deportivo Pereira se encontraba en Barranquilla en el momento de la emergencia, pues ese lunes se enfrentaban Junior. Sin embargo, terminaron haciendo todo lo posible para regresar a la ciudad, pues pasaron horas de angustia sin conocer noticias sobre sus familias.

El técnico Arturo Reyes habló sobre lo sucedido, explicando que veía a jugadores y miembros del cuerpo técnico sufrir debido a los fallos en las comunicaciones que se presentaron en Risaralda. Horas después de lo sucedido, logaron movilizarse por avión hasta Medellín y luego vía terrestre a Pereira.

¿Qué encontraron los jugadores del Deportivo Pereira?

Reyes habló con la Emisora Atlántico en donde manifestó que al llegar a la ciudad lograron evidenciar la cantidad de destrucción que quedó luego del terremoto. En su caso, pudo entrar a su vivienda que, aunque tenía grietas, no presentaba fallas estructurales, según las autoridades.

Sin embargo, explicó que hay jugadores y personas del cuerpo técnico, como el preparador de arqueros y el analista de video, quienes quedaron con sus viviendas inhabitables, por lo que se encuentran durmiendo en casas de amigos que les tendieron la mano.

Finalmente, explicó que desde hace cuatro días no entrenan, la sede deportiva del equipo terminó con fallas estructurales y no han podido recuperar sus equipos, por lo que en este momento no están pensando en regresar a la competencia, más allá de que Dimayor no programó partidos para este finde semana para el Pereira.

Jugadores del Deportivo Pereira ayudando en las calles

Una de las imágenes más impactantes que dejó la jornada de este martes en Pereira, fue la del jugador Wálmer Pacheco, capitán del equipo, ayudando a las personas afectadas en las calles de la ciudad. Varios de sus compañeros estuvieron junto a él.

Reyes confirmó que este miércoles también estarán nuevamente brindando una ayuda a quienes lo necesitan, por lo que jugadores y cuerpo técnico pusieron como prioridad brindar una ayuda a las personas que lo necesitan.