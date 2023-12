Presidente dice que Gobierno y grupos armados deben hacer un pacto ¿Quién lo condicionaría?

Desde Arauca, el presidente Gustavo Petro se refirió a la paz del territorio nacional y nombró a los grupos armados. El mandatario manifestó que debería haber un pacto entre el Gobierno y esas estructuras armadas que tendría que ser condicionado por la misma población.

“Ese es el camino que yo creo que es de la paz, yo les diría a los grupos armados todos, ‘oiga, hagamos un pacto con el Gobierno’. Que el pueblo decida, esa sería mi opinión, dejemos que el pueblo decida cuáles son las directrices”, aseguró el presidente en medio del discurso.

Nuevas economías

Petro manifestó que el Estado se comprometería a invertir el dinero que sea necesario para consolidar la paz en el país.

“Cuánta plata entonces hay que invertir y el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida. No nos volvemos a matar entre nosotros, vamos a construir conjuntamente la prosperidad, puede ser cooperativista, del cacao, del chocolate, del ganado y de lo que queramos”, aseguró Petro.

Petro le responde al gobernador electo de Antioquia

El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso un referendo constitucional para que cada región tenga su autonomía fiscal, es decir, que puedan administrar los mismos recursos que genera.

“Que la plata que se genere en Antioquia se quede en Antioquia. Que la plata de las regiones se quede en las regiones”, aseguró Rendón en su cuenta de la red social X.

El presidente Petro se refirió a la iniciativa y aseguró que esta les dejaría menos recursos a los territorios más vulnerables y con más necesidades.

“Decía el gobernador de Antioquia electo que por qué no hacemos que los impuestos que se generen en cada departamento, en cada ciudad queden en esa ciudad, a, pues chévere, una Bogotá riquísima, quizás una Medellín riquísima, ¿y el resto?”, aseguró Petro.

Y reiteró el mandatario: “Moriría de pobreza la mayor parte del territorio nacional, creen que la gente se aguantaría algo así, volveríamos a otra guerra, no estaríamos resolviendo los problemas”.

En redes sociales, la propuesta también fue controvertida por el senador Humberto de la Calle, quien hizo énfasis en Chocó.

“La idea del referendo que propone Andrés Rendón para que la plata que se recauda se quede en cada región, se lee así: que Antioquia crezca y que Chocó y Guajira (entre otros) se jodan”, aseguró de la Calle.

Petro le envía mensaje a alcaldes y gobernadores electos

El presidente también le envió un mensaje a los alcaldes y gobernadores electos que asumen su mandatado este 1 de enero de 2024. Petro aseguró que no deben creerse reyes por asumir sus cargos.

“Empiezan a gobernar, ponerle cuidado al pueblo, no creerse, ojo con eso, es un consejo que les doy con mi experiencia que ya se volvió larga, no creerse uno el mandamás, uno es el mandatario. El mandatario le hace caso al mandante que es el pueblo, uno no es más, uno no tiene que creerse un rey, uno es un sirviente”, aseguró Petro.