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Denuncian ante el CNE la realización de eventos masivos de la campaña de Iván Cepeda en el periodo de restricción

El Decreto 0188 de 2026 establece la prohibición de acros públicos de los candidatos y sus fórmulas entre el 25 de mayo y el 1 de junio.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 27 de 2026
09:26 p. m.
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Presentadas las primeras denuncias contra los eventos masivos que habrían venido adelantando el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula, Aída Quilcué, en medio del periodo de restricción para realizar actos públicos (que va del lunes 25 de mayo al lunes 1 de junio), el CNE podrá evaluar la situación.

Trascendió que, en el transcurso del miércoles 27, habrían llegado al Consejo Nacional Electoral al menos dos denuncias por la “posible vulneración del artículo 6 del Decreto 0188 de 2026”, que establece la medida.

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Aunque era algo que los ciudadanos venían advirtiendo en redes sociales, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, informó que la entidad no podía estudiar el tema, hasta no presentarse una denuncia formal. En otras palabras, no podían actuar de oficio:

“No ha llegado ninguna solicitud de investigación o denuncia (…) la invitación a todos los candidatos es a respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar. Una vez llegue la solicitud de investigación o denuncia, la sala plena tomará las decisiones correspondientes en estos casos”. Sin embargo, el panorama cambió a lo largo de la jornada.

Los eventos en cuestión:

En las denuncias se mencionan tres eventos, que habrían tenido lugar los últimos tres días:

El primero fue en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre – ADES, en Sincelejo, el lunes 25; el segundo, en Córdoba, junto a los coordinadores y coordinadoras de la campaña en la región, el martes 26, y el tercero, en el Centro de Convenciones Los Libertadores de Arauca, en la ciudad de Arauca, el miércoles 27.

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Ante las denuncias que se han venido realizando, el candidato Cepeda indicó en su reunión del martes, en Montería que, “para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas” se trataba de “una reunión para coordinar el día 31 de mayo y, para que” estén claros, quienes “estuvieron en el recinto privado”.

Y en defensa al candidato, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que alrededor de las denuncias “hay puro mito y pura ignorancia en la gente. Lo único que no se puede hacer es una manifestación en espacio público. No en espacios cerrados. Hasta el día anterior se pueden realizar manifestaciones en espacios cerrados”.

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