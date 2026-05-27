Santa Fe dio el batacazo en Uruguay ante Peñarol, pero no le alcanzó para clasificar en Libertadores: así quedó

Independiente Santa Fe hizo este miércoles la tarea ante Peñarol y lo venció por la mínima diferencia en condición de visitante. Los cardenales se llevaron la victoria gracias a un solitario gol de Alexis Zapata.

A pesar de este resultado, los de Bogotá no pudieron avanzar a los octavos de final de Libertadores debido a que Platense, rival del grupo, logró la victoria ante Corinthians.

No obstante, Santa Fe se clasificó como tercero del grupo, algo que le da rédito para ir a pelear en Copa Sudamericana.

Mire el gol de Alexis Zapata

Resumen del encuentro

El único gol del compromiso llegó de forma tempranera. En el minuto 12 del primer tiempo, el mediocampista Alexis Zapata sorprendió a la defensa charrúa al aparecer por el sector izquierdo, adentrarse en el área y sacar un remate cruzado inalcanzable para el guardameta Washington Aguerre.

El arquero Andrés Mosquera Marmolejo se convirtió en la gran figura del segundo tiempo al salvar su arco con cuatro atajadas clave ante los insistentes centros del "Carbonero".

A pesar del esfuerzo titánico y de alcanzar los 8 puntos en la tabla de posiciones, la victoria no le bastó al "León" para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, debido al triunfo sorpresivo de Platense sobre Corinthians en Brasil.

Tabla del grupo E