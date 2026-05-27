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Estadio El Campín será escenario de jornadas de adopción de mascotas: así será

En el escenario deportivo se llevarán a cabo actividades semestrales para acercar a los fanáticos del fútbol a este tipo de iniciativas.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
06:59 p. m.
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El fútbol en Bogotá demostró que su impacto puede ir mucho más allá de lo que sucede en el terreno de juego. Durante la última jornada de entrenamientos de la liga local, el director técnico de uno de los equipos profesionales de la capital sorprendió a la opinión pública al unirse activamente a una iniciativa de bienestar animal y adoptar a un cachorro vulnerable.

El emotivo encuentro se dio en la sede deportiva del club, en el norte de la ciudad, donde un grupo de caninos rescatados tuvo la oportunidad de reconocer el campo de juego e interactuar con el plantel profesional.

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Fue allí donde el estratega bogotano conoció a 'Tango', un pequeño perro al que decidió brindarle un hogar permanente. "Lo importante de adoptar es la posibilidad de dar amor y cariño a otro ser vivo. Se convertirá en otro miembro de la familia", afirmó el entrenador tras recibir a la mascota.

Así será jornada de adopción en El Campín

Esta jornada no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de un proyecto social a largo plazo. A partir de esta temporada, el Estadio Nemesio Camacho El Campín se transformará semestralmente en una vitrina de concientización.

A través de la cesión de espacios publicitarios de alto impacto en los partidos de alta asistencia, se buscará visibilizar la situación de abandono que sufren miles de animales en la región central del país.

Defensores del equipo también respaldaron la jornada, destacando el valor de la lealtad y la empatía que los animales aportan a la vida humana.

Con este tipo de iniciativas, el balompié nacional busca consolidarse como una plataforma social capaz de movilizar a la comunidad en torno al respeto y cuidado de los seres sintientes, demostrando que los valores deportivos trascienden las fronteras del estadio para transformar realidades en las familias colombianas.

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