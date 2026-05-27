Se fortalece la seguridad en Bogotá: llegaron casi 800 policías para cortar de raíz a la delincuencia

Este martes 27 de mayo, las autoridades en Bogotá dieron un importante anuncio relacionado con la seguridad: la ciudad se fortalece con la llegada de más policías.

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En total, 794 uniformados apoyarán las labores que demanda Bogotá y, en ese orden de ideas, serán vitales a la hora de mejorar los tiempos de reacción y presencia en los puntos críticos.

477 mujeres y 317 hombres ayudarán con la seguridad

La distribución de los policías es la siguiente: 477 son mujeres y 317 son hombres. Con respecto a la capacitación, 97 son profesionales, 180 son técnicos, 21 son tecnólogos y 27 tienen estudios en otros idiomas.

La llegada va de la mano con una mejor participación en las líneas de prevención, control, disuasión y fiscalización territorial. La idea central es que con ellos se puedan identificar los factores de alto riesgo y así evitar la ejecución de delitos.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que los uniformados estarán en todas las estaciones y localidades. Además, reveló que provienen de 22 departamentos y varias etnias.

¿En dónde estarán distribuidos?

“Esperamos que este personal que hoy se incorpora pueda trabajar de la mano con las autoridades locales y las comunidades que tanto nos han pedido reforzar las diferentes zonas de atención”, sostuvo.

Para que la ciudadanía lo tenga presente, así serán organizados en las localidades: 33 en Usaquén, 26 en Chapinero, 38 en Santa Fe, 45 en San Cristóbal, 28 en Usme, 20 en Tunjuelito, 43 en Bosa, 88 en Kennedy, 21 en Fontibón, 37 en Engativá, 84 en Suba, 24 en Barrios Unidos, 34 en Teusaquillo, 27 en Los Mártires, 23 en Antonio Nariño, 22 en Puente Aranda, 23 en La Candelaria, 40 en Rafael Uribe Uribe y 28 en Ciudad Bolívar.

Los restantes quedarán en la fuerza disponible (70), actividades de prevención (25) y Grupos de Operaciones Especiales (15).