Por 95 asesinatos esta es la condena que pagará alias Castor, sanguinario cabecilla de ‘Los Costeños’

En las últimas horas, un juez de Barranquilla condenó a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, señalado como cabecilla del grupo delincuencial 'Los Costeños', a una pena de 26 años y cuatro meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad en una serie de homicidios y otros delitos cometidos en el área metropolitana durante los últimos 10 años.

La decisión se produjo luego de alias Castor reconociera, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, su participación en 95 homicidios selectivos y en varios ataques armados que dejaron al menos 38 personas heridas.

De acuerdo con la investigación en la que fue hallado culpable, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2024 en distintos sectores de Barranquilla y del municipio de Soledad, donde operaba la estructura criminal en el departamento de Atlántico.

Los delitos por los que fue condenado alias Castor, el sanguinario jefe de ‘Los Costeños’

El juez que avaló el preacuerdo encontró responsable a alias Castor de varios delitos graves relacionados con los hechos investigados.

Entre ellos se encuentran homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, además de cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La sentencia también incluyó cargos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como la utilización de explosivos.

Asimismo, el proceso judicial estableció su responsabilidad por amenazas contra servidor público.

Alias Castor y las graves amenazas a fiscal

Dentro del expediente también se documentó un hecho ocurrido en 2023 que agravó la situación judicial de alias Castor.

De acuerdo con la investigación, el procesado intimidó a un funcionario de la Fiscalía a través de mensajes de WhatsApp. Las amenazas estaban relacionadas con las acciones que el funcionario adelantaba contra miembros de ‘Los Costeños’, lo que incluyó el delito de amenazas contra servidor público dentro del proceso.

Alias Castor fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por los crímenes se cometieron en el marco de una confrontación violenta entre organizaciones ilegales que buscaban controlar rentas ilícitas en el área metropolitana de Barranquilla.