Candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella queda oficialmente inscrita en Cali

El abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella oficializó la inscripción de su candidatura presidencial en la ciudad de Cali, acompañado por quien será su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. El acto se realizó en la Registraduría ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El propio candidato destacó que la decisión de inscribir su candidatura en la 'Sucursal del Cielo' busca enviar un mensaje político de descentralización y protagonismo regional en el proyecto que lidera.

Una fórmula vicepresidencial con enfoque económico y internacional

Durante el anuncio, Abelardo de la Espriella explicó que, en caso de ganar la Presidencia, su fórmula vicepresidencial tendría un papel más activo dentro del gobierno. Según indicó, José Manuel Restrepo asumiría responsabilidades relacionadas con la inversión extranjera, la política económica y las relaciones internacionales.

“El doctor José Manuel Restrepo va a ser como una especie de Marco Rubio de este gobierno. Va a ayudar para todo, va a manejar el tema internacional, pero también va a tirar líneas sobre el tema económico, de comercio exterior, reducción del Estado, cómo podemos crecer, cómo podemos cerrar el hueco fiscal y cómo activar los motores de la economía colombiana”, señaló el candidato presidencial.

Restrepo, quien ha ocupado cargos en el Gobierno Nacional en administraciones anteriores y es reconocido por su trayectoria en el ámbito económico, se convierte así en una de las figuras centrales del proyecto político que impulsa De la Espriella para los próximos comicios.

Mensaje político centrado en seguridad, economía y familia

Por su parte, José Manuel Restrepo expresó su respaldo al proyecto político y aseguró que la iniciativa busca fortalecer valores sociales y generar oportunidades para los colombianos. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que la candidatura representa un “proyecto de servicio al país”.

“Hoy en familia, y de la mano de Dios, iniciamos este proyecto en beneficio de todas las familias de Colombia. Se trata de recuperar valores y principios en nuestra sociedad y lograr que todos los colombianos vivan seguros y tengan más oportunidades”, escribió.