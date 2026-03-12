CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia

La falta de conciencia sobre la enfermedad renal agrava el panorama: nueve de cada diez colombianos no saben que la padecen.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
03:04 p. m.
En el marco del Día Mundial del Riñón, las cifras revelan un panorama crítico para la salud pública. En 2025 se registraron más de 1.500.000 personas con enfermedades renales, y más de 49.000 colombianos dependen de terapias de reemplazo renal —diálisis o trasplante— para sobrevivir.

La situación se agrava con los problemas administrativos de varias EPS intervenidas, que han puesto en riesgo la continuidad de los tratamientos.

El caso de Sergio Peña, de 46 años y con 36 de trasplante de riñón, refleja la incertidumbre de miles de pacientes. “Tenía cita confirmada en la clínica Chayo para abril, pero ayer me llegó un mensaje cancelando la consulta por inconvenientes administrativos”, relató.

La cancelación de citas médicas y la falta de contratos en las EPS comprometen directamente la vida de quienes dependen de medicamentos de mantenimiento o de terapias de diálisis.

Riesgo de interrupción en terapias vitales

El balance es grave: en un año se reportaron 30.622 muertes por enfermedad renal crónica en Colombia. Pacientes en diálisis enfrentan la amenaza de no continuar sus tratamientos, lo que puede desencadenar complicaciones fatales.

En el caso de los trasplantados, la falta de medicamentos inmunosupresores puede provocar el rechazo del injerto y obligar a regresar a diálisis peritoneal o hemodiálisis. “Lo peor es que esta es una enfermedad que no avisa”, advierten especialistas.

Una enfermedad silenciosa y desconocida

La falta de conciencia sobre la enfermedad renal agrava el panorama: nueve de cada diez colombianos no saben que la padecen.

Los signos de alarma incluyen piernas hinchadas por retención de líquidos, cambios en la orina —espuma, sangre— y elevaciones súbitas de la presión arterial. La detección temprana es clave, pero la desinformación y las fallas en el sistema de salud dejan a miles de pacientes en riesgo.

