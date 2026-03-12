CANAL RCN
Colombia Video

“Aquí no se está negociando una adhesión”: Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo aceptó ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras obtener 1.255.000 votos y quedar como en la segunda posición por la Gran Consulta por Colombia.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
06:06 p. m.
Juan Daniel Oviedo, segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia con 1.255.000 votos, formalizó su alianza como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, ganadora de dichos comicios.

Juan Daniel Oviedo sí será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia
El anuncio se produjo tras tres días de negociaciones que buscan consolidar una coalición de centro para las elecciones presidenciales de mayo.

Hacer política también se trata de escuchar, no solo de proponer”, explicando que la decisión responde a construir un centro capaz de moderar el debate político del país.

El candidato reconoció que, aunque su movimiento quedó en segundo lugar, buscan demostrar que sumar entre distintos puede representar una alternativa política viable.

¿Cuánto gana un vicepresidente en Colombia? El salario al que le apuntan Oviedo, Quilcué y Restrepo
¿A quién representa Juan Daniel Oviedo tras resultados en la consulta?

Oviedo enfatizó que su representación está dirigida "sobre todo a los que somos hijos de nuestras mamás, a los que no queremos ser una carga para ellos, a los que queremos estudiar, aunque sea difícil".

El político utilizó repetidamente la metáfora de las cicatrices políticas para explicar cómo diferencias históricas pueden superarse con un propósito común.

Respecto a la naturaleza de la alianza, Oviedo aclaró que:

Aquí no se está negociando una adhesión de Oviedo al Partido Centro Democrático, se está negociando y conversando a través de acuerdos políticos, una coalición de nueve movimientos y partidos políticos representados en la Gran Consulta por Colombia.

Aseguró que esta precisión busca mantener la identidad independiente de su movimiento dentro de la coalición.

Juan Daniel Oviedo, el fenómeno de las elecciones de este 8 de marzo
Lo que se sabe de la campaña Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo

La campaña conjunta se presentará como "una voz, con varias tonalidades, dos particularmente, de Paloma y Oviedo", según dijo el candidato a la vicepresidencia.

El objetivo declarado es construir una Colombia "menos pobre, menos informal, menos violenta", trabajando en equipo y dejando de lado las confrontaciones tradicionales.

Oviedo insistió en que su estrategia se centra en "enamorar a la gente de la política", hablándole claro y ofreciendo respuestas concretas para que los colombianos puedan "vivir el trabajo sin miedo".

La fórmula Valencia-Oviedo representará oficialmente a la coalición derivada de la Gran Consulta por Colombia en la primera vuelta electoral programada para finales de mayo.

El político destacó que "se necesita más carácter para sumarse que para dividir", presentando esta alianza como demostración de madurez política en un escenario históricamente polarizado.

La campaña promete enfocarse en diferencias constructivas y complementariedad estratégica entre ambos candidatos.

¿Qué pasó con Oviedo? Esto respondió Paloma Valencia a Claudia Gurisatti en La Noche
