Tras dos décadas, Miley Cyrus volverá para darle vida a 'Hannah Montana': fecha y más detalles

Dos décadas transcurrieron para que Miley Cyrus tomara la decisión de volverse a poner bajo la peluca rubia más famosa de todos los tiempos. Hannah Montana, el ídolo adolescente más aclamado por la generación de los 2000, volverá a las pantallas con un especial sin precedentes que no solo mostrará detalles inéditos de esta historia, sino toda la evolución del personaje hasta hoy.

Aniversario número 20 de Hannah Montana

Los 20 años desde la primera aparición del icónico personaje de Disney volverá a las pantallas el próximo 24 de marzo de 2026 tras 20 años exactos de su estreno, el 24 de marzo del 2006. El especial se podrá observar por medio de la plataforma de streaming Disney+ y contará con material de archivo nunca antes visto de la serie, una entrevista exclusiva de Cyrus, recreaciones de los sets originales, entre otros elementos.

Así mismo, los fanáticos también contarán con la disponibilidad de las cuatro temporadas y las dos películas que resultaron de estas. No cabe duda de que la historia de la artista adolescente marcó la historia de la televisión global ya que la serie tuvo nominaciones a los Emmy, generó 14 álbumes platino y 18 de oro a nivel mundial.

Ahora la estrella no solo participará dándole vida a la figura icónica de Disney, sino que también lo hará al ser productora ejecutiva del producto. Dentro del especial, que maneja una narrativa con elementos transmedia nunca antes visto en un formato histórico, se modernizarán algunos de los escenarios más emblemáticos dentro del universo de Hannah como la casa familiar de los Stewart y el tocador de la cantante.

Del personaje a una verdadera “idol” del pop

No cabe duda de que el producto se posicionó como todo un modelo de una franquicia que mezcló lo mejor del mundo pop juvenil de aquel entonces que, años después, sirvió como fuente de inspiración para otras historias de Disney.

La serie estrenada en 2006 y finalizada en 2011 marcó un impacto nunca antes visto para una estrella juvenil, pues, con la finalización del programa, Cyrus batalló para salir de su personaje y lograr una “libertad” en su nuevo estilo como artista independiente.

Tras una ola de escándalos, problemas de adicción y graves afectaciones en su salud mental, la cantante logró romper los esquemas al pasar de ser una chica Disney a una de las cantantes más importantes dentro de la industria musical actual.

Por esto, después de dos décadas, la mujer de 33 años decidió hablar al reconocer la importancia que este personaje no solo tuvo para su vida, sino para la de millones de fanáticos que, pese al paso del tiempo, hoy siguen aclamando a la cantante y a su histórico personaje.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. Que después de tantos años siga significando tanto para la gente es algo que me llena de orgullo. Este ‘Hannahversario’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que han estado a mi lado durante 20 años”, explicó Cyrus.