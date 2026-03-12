CANAL RCN
Economía

Abren en Bogotá varias vacantes para Gestores del Orden: así puede aplicar y ganar hasta $3 millones

Bogotá abrirá convocatoria para 780 Gestores del Orden con salarios de hasta $3 millones. Conozca los requisitos y cómo aplicar al empleo.

Gestor Orden Bogotá
Foto: Alcaldía Bogotá

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
05:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá abrirá una nueva convocatoria laboral para fortalecer las acciones de convivencia y seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Oferta de empleo: escuelas en Estados Unidos abren vacantes para docentes de Colombia
RELACIONADO

Oferta de empleo: escuelas en Estados Unidos abren vacantes para docentes de Colombia

La administración distrital anunció que en las próximas semanas se habilitará el proceso para seleccionar 780 Gestores del Orden, una figura que busca mediar en conflictos y apoyar la presencia institucional en barrios priorizados.

La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que explicó que estos funcionarios estarán vinculados a la planta de personal mediante empleos temporales. Su principal misión será trabajar de manera cercana con las comunidades para identificar riesgos y promover soluciones articuladas con otras entidades del Distrito.

Bogotá abrirá convocatoria para 780 Gestores del Orden

El proceso de selección se realizará mediante una convocatoria pública que se gestionará a través de la Agencia de Empleo Compensar. Allí, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos podrá postularse para participar en el proceso.

Mujeres podrán sacar la licencia de conducción gratis en Bogotá: vea los requisitos y fechas
RELACIONADO

Mujeres podrán sacar la licencia de conducción gratis en Bogotá: vea los requisitos y fechas

Los aspirantes deberán presentar pruebas de conocimiento y evaluaciones psicotécnicas, las cuales permitirán medir sus habilidades para desempeñar este tipo de labores comunitarias.

Los Gestores del Orden tienen la tarea de fortalecer la convivencia en la ciudad mediante el diálogo con los ciudadanos, la identificación temprana de problemáticas y la articulación con diferentes instituciones para atender conflictos o situaciones de riesgo.

Desde el Distrito han señalado que este equipo ha sido clave en la mediación de conflictos en el espacio público, así como en el acompañamiento a comunidades en zonas donde se requieren acciones preventivas de seguridad.

¿Cuánto pagarán a los Gestores del Orden en 2026?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la convocatoria es el salario. De acuerdo con los lineamientos actuales para empleos temporales dentro de la planta distrital, los Gestores del Orden recibirán una remuneración que oscila entre $2.500.000 y $3.000.000 mensuales.

Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito
RELACIONADO

Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito

Este ingreso incluye prestaciones sociales y beneficios de ley, según lo establecido en la normativa vigente para este tipo de empleos públicos.

La convocatoria se abrirá oficialmente en las próximas semanas, por lo que los interesados deberán estar atentos a los canales de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia de Empleo Compensar para conocer los requisitos completos y las fechas de inscripción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Licencia de conducción

Mujeres podrán sacar la licencia de conducción gratis en Bogotá: vea los requisitos y fechas

Ciberseguridad

Alerta a conductores: nueva estafa deja falsos comparendos con código QR en carros

Dólar

Dólar en Colombia rebotó este 12 de marzo y cerró con cambio drástico en el precio

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Desmantelan presunto desguasadero que operaba bajo fachada de parqueadero en Tunjuelito

En el procedimiento fue capturada una mujer de 38 años, señalada como la encargada del establecimiento

Viral

Mbappé y Ester Expósito fueron captados nuevamente juntos en París: fotos virales

Fotos virales muestran a Mbappé y Ester Expósito compartiendo salida en París: ¿Romance a la vista?

Venezuela

Delcy Rodríguez canceló reunión con el presidente Petro por temas de seguridad: ¿Qué pasó?

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia

Selección de Argentina

¿En el Monumental o en el Bernabéu? Dónde se jugará la Finalissima el 27 de marzo