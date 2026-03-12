Abren en Bogotá varias vacantes para Gestores del Orden: así puede aplicar y ganar hasta $3 millones

Bogotá abrirá una nueva convocatoria laboral para fortalecer las acciones de convivencia y seguridad en distintos sectores de la ciudad.

La administración distrital anunció que en las próximas semanas se habilitará el proceso para seleccionar 780 Gestores del Orden, una figura que busca mediar en conflictos y apoyar la presencia institucional en barrios priorizados.

La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que explicó que estos funcionarios estarán vinculados a la planta de personal mediante empleos temporales. Su principal misión será trabajar de manera cercana con las comunidades para identificar riesgos y promover soluciones articuladas con otras entidades del Distrito.

El proceso de selección se realizará mediante una convocatoria pública que se gestionará a través de la Agencia de Empleo Compensar. Allí, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos podrá postularse para participar en el proceso.

Los aspirantes deberán presentar pruebas de conocimiento y evaluaciones psicotécnicas, las cuales permitirán medir sus habilidades para desempeñar este tipo de labores comunitarias.

Los Gestores del Orden tienen la tarea de fortalecer la convivencia en la ciudad mediante el diálogo con los ciudadanos, la identificación temprana de problemáticas y la articulación con diferentes instituciones para atender conflictos o situaciones de riesgo.

Desde el Distrito han señalado que este equipo ha sido clave en la mediación de conflictos en el espacio público, así como en el acompañamiento a comunidades en zonas donde se requieren acciones preventivas de seguridad.

¿Cuánto pagarán a los Gestores del Orden en 2026?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la convocatoria es el salario. De acuerdo con los lineamientos actuales para empleos temporales dentro de la planta distrital, los Gestores del Orden recibirán una remuneración que oscila entre $2.500.000 y $3.000.000 mensuales.

Este ingreso incluye prestaciones sociales y beneficios de ley, según lo establecido en la normativa vigente para este tipo de empleos públicos.

La convocatoria se abrirá oficialmente en las próximas semanas, por lo que los interesados deberán estar atentos a los canales de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia de Empleo Compensar para conocer los requisitos completos y las fechas de inscripción.