Delcy Rodríguez canceló reunión con el presidente Petro por temas de seguridad: ¿Qué pasó?

A menos de 24 horas de la reunión clave entre Colombia y Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, canceló el esperado encuentro que se llevaría a cabo en la zona limítrofe de ambos países.

La información preliminar sobre la cancelación de la reunión bilateral señala que sería por cuestiones de seguridad.

El jefe de Estado colombiano y Delcy Rodríguez buscaban conversar sobre el creciente narcotráfico, así como compra de gas venezolano y otros temas de cooperación binacional.

RELACIONADO Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

Lo que se sabe de por qué Delcy Rodríguez canceló reunión con Petro

La cancillería de Colombia informó que el primer viaje internacional de Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento del máximo líder del régimen venezolano, fue cancelado, sin mayores explicaciones sobre los motivos:

Todo se canceló.

Al conocerse la suspensión del encuentro, inmediatamente, funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en unos puentes internacionales que conectan a la ciudad de Cúcuta con el estado Táchira.

Hasta el momento, lo que se sabe es que la reunión habría sido cancelada por temas de seguridad.

RELACIONADO Lo que buscaría acordar el Gobierno Nacional con Delcy Rodríguez en reunión clave en frontera

¿Delcy Rodríguez suspendió reunión tras llamada Trump - Petro?

El puente internacional había sido bloqueado para el paso vehicular y todo estaba preparado para la salida de Venezuela de Delcy Rodríguez, sin embargo, a escasas horas del encuentro, cuando toda la logística estaba lista, se confirmó la cancelación del evento.

Según medios locales la suspensión del encuentro se debió a temas de seguridad, aunque no precisan si refiere a problemas en el lado colombiano o venezolano.

Es curioso que más temprano Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica de media hora en la que hablaron sobre esta reunión y otros temas; así lo informó la Presidencia de Colombia:

Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela.

RELACIONADO El lujoso regalo que recibió Trump para negociar en secreto con Delcy Rodríguez

Lo que dijo la Cancillería de Venezuela sobre la cancelación de la reunión

A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela, informó la suspensión del encuentro:

Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima.

Asimismo, anunció que la invitación se mantiene en pie: "El presidente de Colombia Gustavo Petro mantiene su invitación a la señora presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez a llevar a cabo el encuentro presidencial".

"Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza y la cooperación y el relacionamiento bilateral promoviendo las oportunidades para el desarrollo de la integración de los territorios fronterizos", señaló.