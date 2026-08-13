¿Qué posición adoptar durante un terremoto? Topos Azteca revela la postura que salva vidas

Tras el sismo registrado en Colombia, volvió a surgir una duda frecuente de protección civil: ¿cuál es la posición corporal más efectiva para sobrevivir dentro de una edificación si no es posible evacuar?

Ante esta interrogante, un integrante de la brigada internacional de rescate Topos Azteca compartió a través de redes sociales una serie de pautas basadas en la experiencia directa en operaciones de búsqueda y en las condiciones en que han hallado sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

Las observaciones de los rescatistas abren el debate sobre las guías tradicionales y plantean alternativas fundamentadas en la física de los escombros.

Acostarse boca arriba: la alternativa junto a muebles pesados

De acuerdo con las explicaciones difundidas por el integrante del grupo mexicano, permanecer en posición fetal o arrodillado cambia drásticamente el volumen y espacio que ocupa el cuerpo humano en comparación con estar totalmente extendido.

Por ello, una de las alternativas señaladas es acostarse boca arriba en el piso, justo al costado de un mueble pesado y resistente, como una cama, un sillón firme, una lavadora o un refrigerador. De este modo, la estructura del objeto ayuda a amortiguar la caída de las losas y genera un espacio vital en sus laterales.

"Los manuales se tienen que actualizar; desafortunadamente, quienes los actualizan no le han preguntado a los rescatistas dónde han encontrado a gente con vida", sostuvo el rescatista.

¿Cuándo intentar evacuar según el piso donde se encuentre?

El integrante de Topos Azteca también ofreció criterios específicos sobre qué decisión tomar según la altura del inmueble: