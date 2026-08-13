¿Qué posición adoptar durante un terremoto? Topos Azteca revela la postura que salva vidas
Rescatistas de México revelan las medidas de protección civil reales que aumentan tus probabilidades de supervivencia.
Noticias RCN
12:17 p. m.
Tras el sismo registrado en Colombia, volvió a surgir una duda frecuente de protección civil: ¿cuál es la posición corporal más efectiva para sobrevivir dentro de una edificación si no es posible evacuar?
Ante esta interrogante, un integrante de la brigada internacional de rescate Topos Azteca compartió a través de redes sociales una serie de pautas basadas en la experiencia directa en operaciones de búsqueda y en las condiciones en que han hallado sobrevivientes entre estructuras colapsadas.
Las observaciones de los rescatistas abren el debate sobre las guías tradicionales y plantean alternativas fundamentadas en la física de los escombros.
Acostarse boca arriba: la alternativa junto a muebles pesados
De acuerdo con las explicaciones difundidas por el integrante del grupo mexicano, permanecer en posición fetal o arrodillado cambia drásticamente el volumen y espacio que ocupa el cuerpo humano en comparación con estar totalmente extendido.
Por ello, una de las alternativas señaladas es acostarse boca arriba en el piso, justo al costado de un mueble pesado y resistente, como una cama, un sillón firme, una lavadora o un refrigerador. De este modo, la estructura del objeto ayuda a amortiguar la caída de las losas y genera un espacio vital en sus laterales.
"Los manuales se tienen que actualizar; desafortunadamente, quienes los actualizan no le han preguntado a los rescatistas dónde han encontrado a gente con vida", sostuvo el rescatista.
¿Cuándo intentar evacuar según el piso donde se encuentre?
El integrante de Topos Azteca también ofreció criterios específicos sobre qué decisión tomar según la altura del inmueble:
- Pisos bajos (1.º a 3.º piso): Si las condiciones y los accesos lo permiten de forma segura, las personas en estos niveles pueden evaluar salir rápidamente hacia la calle.
- Pisos intermedios (4.º y 5.º piso): Se recomienda intentar descender únicamente si es posible completar todo el trayecto hacia el exterior en menos de 30 segundos y desplazándose con calma.
- Pisos superiores (6.º piso en adelante): No se aconseja bajar por las escaleras durante el movimiento sísmico debido al alto riesgo de desprendimiento de estructuras y caídas. En su lugar, el especialista plantea resguardarse junto a un mueble macizo o, de ser un acceso totalmente seguro y despejado de peligros o depósitos de gas, evaluar la azotea como alternativa.