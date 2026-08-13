Soacha se suma para ayudar a los damnificados por el terremoto con un centro de acopio

El municipio de Soacha se sumó a la atención humanitaria para los damnificados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

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La alcaldía, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, habilitó un centro de acopio para recibir las donaciones de los ciudadanos y destinarlas a las familias damnificadas.

¿Dónde queda el centro de acopio?

La campaña responde al llamado del alcalde y presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Julián Sánchez, quien invitó a los municipios que no sufrieron afectaciones a respaldar a los que sí.

Para esta estrategia, Soacha aportará su grano de arena en Vijes, Valle del Cauca; donde los registros apuntan que más de 180 familias resultaron afectadas.

El alcalde de Vijes, Óscar Fernando Muñoz, agradeció la ayuda y explicó que los habitantes necesitan alimentos, agua, artículos de primera necesidad y materiales que permitan avanzar en las labores de recuperación.

El centro de acopio funcionará en las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, calle 22 No. 9-20. La recepción de ayudas estará habilitada todos los días, entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

¿Qué productos se reciben?

Entre los elementos que pueden entregar los ciudadanos están agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas y colchones. También se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, pasta, enlatados abre fácil, granos, harina y panela.

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De igual forma, la alcaldía solicitó artículos para bebés, como pañales, toallas húmedas, biberones y productos de higiene (jabón, cepillos y crema dental).

Para apoyar la atención en salud se requieren tapabocas, gasas estériles, alcohol y guantes quirúrgicos o de látex. Asimismo, se pueden entregar elementos para las labores de recuperación y construcción, como guantes, palas, cascos y gafas de protección.

La administración municipal será la encargada de recibir, organizar y coordinar las ayudas mediante la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social. El objetivo es facilitar su traslado y entrega a las comunidades afectadas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.