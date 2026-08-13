"El fútbol puede esperar": Win Sports respalda suspensión de las competencias

Win Sports respaldó la decisión de la Dimayor de aplazar las jornadas del Fútbol Profesional Colombiano, debido a la emergencia que atraviesa el país luego del terremoto que dejó graves afectaciones en diferentes regiones.

A través de un comunicado, el canal deportivo señaló que comparte plenamente la determinación de poner en pausa las competencias y aseguró que, desde que se conoció la magnitud de la tragedia, su prioridad ha sido acompañar a los colombianos durante la emergencia.

Win Sports pone sus recursos al servicio del país

La compañía explicó que desde el primer momento manifestó ante la Dimayor su disposición para concentrar sus esfuerzos en atender las necesidades derivadas de la emergencia. En ese sentido, consideró que la suspensión de las jornadas era una decisión coherente con el momento que vive Colombia.

“Este es el momento de concentrar nuestros esfuerzos en acompañar a Colombia y a quienes hoy más nos necesitan”, señaló Win Sports en su pronunciamiento.

El canal sostuvo que sus equipos, plataforma y demás recursos estarán enfocados en la cobertura de la emergencia y en acompañar a las comunidades que han resultado afectadas. La compañía también destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía y contribuir, dentro de sus posibilidades, a las labores de apoyo.

Reconocimiento a futbolistas y clubes

Win Sports también dedicó un mensaje a los integrantes del fútbol colombiano que han vivido directamente las consecuencias del terremoto. La empresa reconoció especialmente a los futbolistas que decidieron apartar temporalmente su actividad deportiva para ayudar a sus comunidades.

De igual manera, destacó el papel de los clubes del FPC que han puesto sus capacidades y recursos al servicio de las personas afectadas por la emergencia.

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La Dimayor anunció que las competencias del fútbol profesional colombiano permanecerán aplazadas, al menos, hasta el próximo 19 de agosto. Con esta medida, el calendario deportivo queda temporalmente suspendido mientras el país concentra sus esfuerzos en atender las consecuencias de la tragedia.

Win Sports concluyó su comunicado reiterando que, en este momento, toda su atención está puesta en Colombia y en las personas que necesitan acompañamiento.

“El fútbol puede esperar”, fue uno de los mensajes centrales del pronunciamiento, que cerró con una consigna clara: primero la vida y primero Colombia.