VIDEO | Así fue el violento robo de varios jóvenes a un menor en Bogotá: lo hirieron con arma blanca

Un video registrado en el sector de Saratoga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, muestra el momento en que un grupo de aproximadamente diez jóvenes camina por una calle de la zona.

En las imágenes, varios de ellos avanzan con las manos en los bolsillos. Sin embargo, segundos después, la situación cambia cuando un adolescente es llevado hacia una zona de pasto y varios jóvenes comienzan a rodearlo para quitarle sus pertenencias.

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De acuerdo con las imágenes, durante el ataque le habrían quitado diferentes elementos, entre ellos su camiseta y sus zapatos, mientras varios de los integrantes del grupo participaban en la agresión.

El caso terminó con la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Qué ocurrió con la víctima?

Según el reporte entregado por la Policía, la víctima es un menor de 14 años, quien habría sido despojado de su teléfono celular y además resultó lesionado con un arma cortopunzante durante el hecho.

Los uniformados fueron alertados por los operadores de las cámaras de videovigilancia, quienes detectaron la situación y entregaron las características de los presuntos responsables.

Tras recibir la información, los policías se desplazaron hasta el sector para verificar lo ocurrido.

Capturan a dos adolescentes que habían robado con arma blanca a otro menor en Bogotá

Los uniformados ubicaron a dos adolescentes de 16 y 17 años que coincidían con las características suministradas por los operadores de las cámaras.

Durante el registro, los policías encontraron un arma cortopunzante en poder de uno de ellos.

Al segundo adolescente le hallaron un teléfono celular que, posteriormente, fue reconocido por el menor de 14 años como suyo.

Ante estos elementos, ambos adolescentes fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades administrativas competentes, que serán las encargadas de continuar con el proceso correspondiente.

¿Qué pasó con el menor agredido después del robo?

Tras el ataque, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica debido a las lesiones que sufrió.