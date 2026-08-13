Advierten que Buenaventura no cuenta con suficiente maquinaria o equipos de rescate tras el sismo de 7,4

Aunque es la antesala a uno de los puertos principales de Colombia, los habitantes de Buenaventura advierten que, luego del sismo de magnitud 7,4 registrado a primera hora del lunes 10 de agosto, la ciudad no ha recibido la ayuda necesaria para atender a la población afectada y permitir a los organismos de rescate adelantar sus labores.

“En Buenaventura todavía hay muchas familias esperando ayuda”, advertía un local y una activista añadía que la ciudad “ha sido azotada” mucho tiempo por la violencia y está pasando por muchas dificultades con el tema del agua, la energía, no hay casi señal. Así que apelamos a las personas que están fuera, para que nos ayuden a llevar los recursos necesarios”.

Balance del sismo de magnitud 7,4 en Buenaventura:

Según el último balance, 16 personas perdieron la vida tras el sismo que, según el Servicio Geológico Colombiano, ha sido el más potente de los últimos diez años.

Además, 3.956 viviendas resultaron afectadas, tres colegios tendrán que ser demolidos, otros 29 presentan daños estructurales y la red hospitalaria funciona en las calles, luego de que los dos hospitales: público y privado, registraran daños en gran parte de su infraestructura.

La Clínica Santa Sofía, por ejemplo, quedó averiada en un 70% y, a este panorama, se suma la muerte de nueve personas en medio de un incendio registrado en el centro de reclusión Marte.

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Alcaldesa de Buenaventura se muestra optimista, pese a las dificultades:

En diálogo con Noticias RCN, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, indicó que la ciudad, “se enfrenta a un panorama desolador. Cuando se da el terremoto, algo terrible y único en el país, pensamos que las cosas iban a ser peores, pero Dios fue misericordioso con Buenaventura. Aún así, en el balance del 12 de agosto lamentamos la muerte de 11 personas por aplastamiento y ocho más por golpes”.

La fuerza del movimiento con epicentro en San José del Palmar, Chocó, es evidente al recorrer los barrios Paloseco, Naranjito, Lleras y Juan XXIII. Sin embargo, la alcaldesa insiste en que “hay que agradecer la solidaridad de los bonaverenses”.

Y es que, “tan pronto como se desplomaron las 540 viviendas de las que tenemos reporte, los hombres y mujeres de mi pueblo empezaron a ayudar con sus propias manos. Aun viendo caer casas a su alrededor, estuvieron trabajando en sacar a la gente de entre los escombros”.

Las cifras, según comentó, son preliminares. “Todos sabemos que Buenaventura es un territorio disperso y las comunicaciones en la zona rural no son de fácil acceso, pero el Ministerio Público ha estado trabajando, desplazándose en lanchas, para darnos un informe”.

Aunque la ciudad agradece la atención del Gobierno Nacional y la solidaridad de sus compatriotas y dirigentes extranjeros, insiste en su llamado de ayuda y, de momento, concentra sus capacidades en los dos puntos en los que encontraron sobrevivientes bajo los escombros: el barrio Rockefeller y el barrio Jardín.